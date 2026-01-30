Alisson volta a treinar e São Paulo encerra preparação para o clássico

Volante participou da atividade desta sexta após negociação frustrada com o Corinthians. Calleri e Danielzinho são dúvidas no Tricolor / Crédito: Jogada 10

O São Paulo realizou nesta sexta-feira (30/1) o último treinamento antes do clássico contra o Santos. A principal novidade no CT da Barra Funda foi o retorno do volante Alisson às atividades com o restante do elenco, algo que não acontecia desde o encerramento das conversas para um possível empréstimo ao Corinthians. A imprensa teve acesso apenas ao período de aquecimento. Nesse momento inicial, Alisson foi recebido com abraços e brincadeiras pelos companheiros, demonstrando um clima de normalidade após os dias de indefinição. O volante permaneceu a maior parte do tempo ao lado de Pablo Maia, com quem costuma formar a dupla de meio de campo do Tricolor.

O jogador esteve muito próximo de defender o rival alvinegro, mas as tratativas acabaram sendo interrompidas depois que o Corinthians não aceitou pagar R$ 1 milhão à vista pelo empréstimo. Alisson havia retomado os trabalhos no CT na última quarta-feira, porém o treino desta sexta marcou sua primeira atividade integrada ao grupo.

Por outro lado, o atacante Calleri e o volante Danielzinho, titulares na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, realizaram trabalhos físicos na parte interna do centro de treinamento. A comissão técnica trata a situação com cautela, mas a dupla virou dúvida para o clássico. Após o fechamento dos portões à imprensa, o técnico Hernán Crespo concluiu os ajustes finais para o confronto diante do Santos, válido pelo Campeonato Paulista. Mesmo tendo estreado com vitória no Campeonato Brasileiro, o São Paulo vive situação delicada no Estadual. A equipe ocupa a antepenúltima colocação do Paulistão, com quatro pontos, mesma pontuação do Noroeste, que aparece logo abaixo, dentro da zona de rebaixamento.