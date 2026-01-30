Alex Telles exalta trabalho de Anselmi após goleada do Botafogo

Lateral-esquerdo ainda cobrou respeito ao elenco do Botafogo e afirmou que goleada foi um "cartão de visitas" / Crédito: Jogada 10

O lateral-esquerdo Alex Telles exaltou o trabalho do técnico Martin Anselmi após a goleada do Botafogo sobre o Cruzeiro por 4 a 0. Em entrevista na zona mista do Estádio Nilton Santos, o jogador afirmou que o resultado, embora elástico, não foi surpresa para o elenco do Glorioso. “Esse resultado surpreendeu muito mais vocês do que a gente. Foi um resultado muito importante, contra um adversário que já tem uma estrutura, um elenco já formado”, iniciou o atleta, que prosseguiu: “Para nós, desde que o Anselmi chegou, foi uma resposta de um trabalho árduo. Um trabalho muito competitivo, com um elenco fechado, que está querendo fazer história. Ficamos muito felizes pelo resultado”.

Alex Telles blinda elenco do Botafogo Na mesma entrevista, Alex Telles comentou a crise que a gestão do Botafogo atravessa. O jogador, um dos mais experientes do elenco, tratou de blindar o elenco e cobrou respeito aos jogadores.