Zubeldía celebra retorno ao banco e vitória do Fluminense na estreia do Brasileirão

Treinador agradece apoio após cirurgia, elogia desempenho coletivo e valoriza elenco após triunfo por 2 a 1 sobre o Grêmio no Maracanã / Crédito: Jogada 10

O Fluminense iniciou o Campeonato Brasileiro com vitória no Maracanã e, além do resultado, viveu uma noite especial com o retorno de Luis Zubeldía à beira do campo. Após passar por uma cirurgia no coração, o treinador argentino comemorou o reencontro com o time, agradeceu o suporte recebido nas últimas semanas e destacou a postura da equipe no triunfo por 2 a 1 sobre o Grêmio. Logo na abertura da coletiva, Zubeldía fez questão de reconhecer o trabalho do departamento médico e o apoio familiar durante o período de recuperação.

“Quero agradecer ao Fabrício Braga, ao departamento médico do Fluminense, ao André Feijó e a todos que me ajudaram, inclusive emocionalmente, em semanas que não foram fáceis. Com o apoio da minha família, tudo foi mais simples. Estou muito feliz por estar aqui novamente”, afirmou.

Análise do jogo e reação no segundo tempo Em seguida, o treinador analisou o desempenho do time ao longo da partida. Segundo ele, o Fluminense controlou boa parte do confronto, embora tenha sofrido nos minutos finais. “Fizemos uma boa partida. No primeiro tempo tivemos a bola, mas faltou definir melhor. No segundo tempo, chutamos mais rápido e o gol saiu. Depois, trabalhamos bem a bola parada e convertemos”, explicou. Nos últimos 15 minutos, quando o Grêmio marcou, nos desesperamos um pouco. No entanto, os gols também surgem por virtude do rival. O Grêmio tem jogadores e treinador de hierarquia, é normal que criem chances”. Força em casa e elogios a Jemmes Além disso, o técnico valorizou o bom retrospecto do Fluminense como mandante e elogiou o desempenho de Jemmes, uma das novidades do elenco.

“Os números mostram que estamos bem em casa. É outra temporada, com equipes se reforçando, mas precisamos seguir fortes no Maracanã. O Jemmes fez uma grande partida. Pouco a pouco, vai se adaptando e entendendo o que a equipe precisa”, avaliou.