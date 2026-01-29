Yuri Alberto, do Corinthians, recebe sondagem do Fenerbahçe

Clube turco estuda investir pesado no mercado, enquanto Timão faz jogo duro e descarta saída sem valores elevados / Crédito: Jogada 10

O nome de Yuri Alberto voltou a circular no mercado internacional nas últimas semanas. O atacante do Corinthians entrou no radar do Fenerbahçe, da Turquia, que realizou apenas uma consulta inicial para entender a situação do jogador. Até o momento, porém, nenhuma proposta oficial chegou ao Alvinegro. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Benjamin Back. A movimentação faz parte da estratégia do Fenerbahçe para a próxima janela de transferências. A diretoria turca trabalha com a possibilidade de negociar Youssef En-Nesyri, que tem contrato até 2029, para abrir espaço financeiro e investir entre 25 milhões e 30 milhões de euros em um novo centroavante. Antes de observar Yuri Alberto, o clube também buscou informações sobre Sorloth, atualmente no Atlético de Madrid, mas o interesse não avançou para tratativas concretas.

Do lado do jogador, o cenário é de tranquilidade. Na noite da última quarta-feira (28/1), a assessoria de imprensa de Yuri Alberto divulgou um comunicado oficial esclarecendo que o atleta não recebeu qualquer proposta formal de outros clubes. Além disso, o atleta está totalmente focado em sua trajetória no Corinthians.

Corinthians não pretende negociar Yuri Alberto Internamente, o Timão também adota postura firme. A diretoria não demonstra interesse em negociar o atacante e, caso aconteça, seria por cifras consideradas altas. O Corinthians detém 40% dos direitos econômicos de Yuri Alberto e só aceita liberar sua parte mediante pagamento de aproximadamente 20 milhões de euros. Os representantes do jogador possuem outros 10%, enquanto o Zenit, da Rússia, é dono dos 50% restantes. No início deste mês, inclusive, o clube alvinegro já havia recusado propostas da Lazio e da Roma, da Itália. Na ocasião, o novo executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, comentou publicamente sobre a decisão e reforçou a importância do camisa 9 para o projeto esportivo. Em 2026, Yuri Alberto soma dois gols em cinco partidas disputadas e segue como uma das principais referências ofensivas da equipe.