Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Yuri Alberto, do Corinthians, recebe sondagem do Fenerbahçe

Yuri Alberto, do Corinthians, recebe sondagem do Fenerbahçe

Clube turco estuda investir pesado no mercado, enquanto Timão faz jogo duro e descarta saída sem valores elevados
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O nome de Yuri Alberto voltou a circular no mercado internacional nas últimas semanas. O atacante do Corinthians entrou no radar do Fenerbahçe, da Turquia, que realizou apenas uma consulta inicial para entender a situação do jogador. Até o momento, porém, nenhuma proposta oficial chegou ao Alvinegro. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Benjamin Back.

A movimentação faz parte da estratégia do Fenerbahçe para a próxima janela de transferências. A diretoria turca trabalha com a possibilidade de negociar Youssef En-Nesyri, que tem contrato até 2029, para abrir espaço financeiro e investir entre 25 milhões e 30 milhões de euros em um novo centroavante. Antes de observar Yuri Alberto, o clube também buscou informações sobre Sorloth, atualmente no Atlético de Madrid, mas o interesse não avançou para tratativas concretas.

Do lado do jogador, o cenário é de tranquilidade. Na noite da última quarta-feira (28/1), a assessoria de imprensa de Yuri Alberto divulgou um comunicado oficial esclarecendo que o atleta não recebeu qualquer proposta formal de outros clubes. Além disso, o atleta está totalmente focado em sua trajetória no Corinthians.

Corinthians não pretende negociar Yuri Alberto

Internamente, o Timão também adota postura firme. A diretoria não demonstra interesse em negociar o atacante e, caso aconteça, seria por cifras consideradas altas. O Corinthians detém 40% dos direitos econômicos de Yuri Alberto e só aceita liberar sua parte mediante pagamento de aproximadamente 20 milhões de euros. Os representantes do jogador possuem outros 10%, enquanto o Zenit, da Rússia, é dono dos 50% restantes.

No início deste mês, inclusive, o clube alvinegro já havia recusado propostas da Lazio e da Roma, da Itália. Na ocasião, o novo executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, comentou publicamente sobre a decisão e reforçou a importância do camisa 9 para o projeto esportivo.

Em 2026, Yuri Alberto soma dois gols em cinco partidas disputadas e segue como uma das principais referências ofensivas da equipe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar