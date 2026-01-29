Vojvoda confirma chegada de Rony e projeta atacante como peça versátil no Santos

Treinador vê reforço como opção para diferentes funções do ataque e não descarta formação ao lado de Gabigol e Neymar / Crédito: Jogada 10

A estreia do Santos no Campeonato Brasileiro foi marcada por uma dura derrota para a Chapecoense, fora de casa, mas também por uma confirmação importante para a sequência da temporada. Após a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda revelou que o atacante Rony acertou com o Peixe e detalhou como pretende encaixar o jogador no sistema ofensivo alvinegro. Contratado como reforço para dar mais alternativas ao ataque, Rony chega ao Peixe com status de atleta experiente e polivalente. Segundo Vojvoda, a capacidade do jogador de atuar em diferentes funções ofensivas foi determinante para a escolha do nome. Sobretudo em um elenco que conta com peças de peso como Gabigol e Neymar.

“Quanto a Rony, é um jogador que joga em todas as posições do ataque. Podemos utilizar em diferentes posições. Isso é importante”, afirmou o treinador.

Conhecido pela velocidade e pela intensidade, Rony construiu boa parte de sua trajetória recente atuando pelo Palmeiras, onde foi utilizado com frequência como homem de referência no ataque, apesar de ter origem como ponta. Para Vojvoda, essa versatilidade transforma o atacante em uma espécie de “curinga” dentro do elenco santista. Além do aspecto tático, o comandante argentino destacou o perfil competitivo do novo reforço e a mentalidade vencedora que o jogador traz para o grupo. “É um jogador experiente, que ganhou títulos e que continua, pelo que falei com ele, com a mesma fome. Precisamos disso. Jogadores que venham para somar. Precisamos dele como de todos”, declarou.

Rony é do Santos Rony é o terceiro nome confirmado pelo Santos para a temporada de 2026. Antes dele, o clube já havia anunciado as contratações de Gabigol e Gabriel Menino, ambos considerados peças-chave no planejamento esportivo da diretoria. A expectativa é que o atacante desembarque em Santos nesta quinta-feira (29/1) para conhecer as instalações do CT Rei Pelé e iniciar o processo de integração ao elenco. No setor ofensivo, Vojvoda ainda conta com Neymar, que deve retornar no início de fevereiro, além de Robinho Jr., Lautaro Díaz, Thaciano, Barreal, Rollheiser e Caballero. Os jovens Pradella e Mateus Xavier também aparecem como opções internas. Por outro lado, o elenco pode sofrer baixas. Afinal, Tiquinho Soares segue no departamento médico e possui uma proposta do Coritiba. Já Billal Brahimi perdeu espaço e pode sair ainda nesta janela.