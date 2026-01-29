Vitor Roque desencanta em 2026 e tenta repetir sucesso do ano passado

Atacante marca pela primeira vez na temporada contra o Atlético-MG, enquanto busca repetir a dupla de sucesso com Flaco López / Crédito: Jogada 10

Vitor Roque, enfim, deixou sua marca na temporada 2026. O camisa 9 balançou a rede pela primeira vez no ano ao sair do banco de reservas e marcar o gol que assegurou o empate do Palmeiras por 2 a 2 com o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. O gol teve peso simbólico. Afinal, além de garantir um ponto fora de casa, marcou o retorno do atacante às redes após um início de temporada marcado por problemas físicos e controle de minutagem. Até aqui, Vitor Roque participou de quatro dos seis compromissos do Verdão no ano, mas iniciou apenas uma partida como titular, na vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, pelo Campeonato Paulista.

Naquela ocasião, o atacante deixou o gramado com dores no joelho. Apesar de não ter sido constatada lesão, a comissão técnica optou por preservá-lo no jogo seguinte, contra o Novorizontino. Recuperado, voltou a ser relacionado diante do São Paulo, mas novamente começou no banco de reservas. Antes disso, também havia desfalcado o time em duas oportunidades, incluindo a estreia na temporada, contra a Portuguesa, em razão de uma torção no tornozelo.

Vitor Roque busca reeditar dupla de sucesso no Palmeiras A gestão física do elenco tem sido prioridade para Abel Ferreira neste início de ano. Com calendário apertado, o treinador ainda não conseguiu escalar Flaco López e Vitor Roque juntos como titulares em 2026, apesar do bom histórico recente da dupla. Em 2025, os dois atacantes foram protagonistas da arrancada palmeirense no segundo semestre. Flaco viveu a melhor temporada da carreira, com 25 gols, enquanto Vitor Roque terminou como vice-artilheiro do time, com 20. Ambos também têm no horizonte a Copa do Mundo de 2026, o que aumenta a expectativa por regularidade e bom desempenho. Enquanto a formação ideal não se repete, Flaco López segue em evidência. O argentino é o artilheiro do Palmeiras na temporada, com três gols e três assistências em seis jogos. Na sequência aparecem Vitor Roque, Mauricio, Allan, Luighi e Khellven, todos com um gol marcado.