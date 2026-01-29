Visita de Alisson ao Corinthians terminou em almoço no shopping à espera de acerto com São Paulo

Visita de Alisson ao Corinthians terminou em almoço no shopping à espera de acerto com São PauloMeio-campista tomou café no CT do Timão, mas foi orientado a deixar o local enquanto os clubes não acertassem o pagamento
A negociação entre Corinthians e São Paulo pela transferência do volante Alisson não deu certo. Entretanto, um dos capítulos mais polêmicos da negociação seguia sem maiores detalhes até o momento: a visita do jogador ao CT do Corinthians na última segunda-feira (26). A “ESPN”, no entanto, divulgou bastidores da ida do meio-campista ao clube rival mesmo com a negociação travada.
Segundo a publicação, a visita de Alisson ao CT Dr. Joaquim Grava teve autorização do Tricolor, que aguardava apenas o pagamento do valor acordado entre os clubes para a liberação do atleta. Por volta das 9h30 (de Brasília) da segunda-feira, o jogador foi ao local por convite de um dos membros de seu estafe na intenção de conhecer as instalações do clube.
Um funcionário do Corinthians recebeu o atleta, que participou de um café da manhã. A agenda previa exames médicos em um hospital durante a manhã e retorno ao centro de treinamento para avaliações clínicas. Ainda durante o período no CT, Alisson teve contato com alguns jogadores do elenco e conheceu setores como fisioterapia e vestiários.
Alisson almoçou em shopping enquanto aguardava acerto entre os clubes
No decorrer da visita, no entanto, um funcionário do clube chamou o estafe do atleta e determinou a saída imediata do jogador até que o clube realizasse o pagamento de R$ 1 milhão acertado entre os clubes. O plano era que a quantia fosse depositada nas contas do São Paulo até o horário do almoço do mesmo dia. A ordem, segundo a matéria, veio do presidente do Corinthians, Osmar Stábile.
Depois disso, Alisson deixou o CT e seguiu para um shopping na Zona Leste de São Paulo, onde aguardou o pagamento. Por volta das 13h, sem confirmação do depósito, o atleta retornou para casa. No período da noite, um integrante do estafe do empresário Nick Arcuri recebeu a comunicação sobre a desistência do Corinthians.
Diante do fim das negociações, Alisson retomou atividades no São Paulo. O gerente esportivo Rafinha ajudou na reintegração do jogador ao elenco, já que o atleta chegou até a se despedir dos companheiros.
Relembre a negociação entre São Paulo e Corinthians por Alisson
Alisson ficou a um passo de defender o Corinthians, rival do São Paulo, por empréstimo de um ano. Os clubes chegaram a um acordo no qual o Alvinegro pagaria R$ 1,5 milhão pela contratação do meio-campista, sendo R$ 1 milhão à vista e mais R$ 500 mil no segundo semestre. Além disso, os clubes acertaram um bônus por metas a serem cumpridas no valor de mais R$ 1,5 milhão.
Assim, a contratação do jogador poderia custar, ao todo, R$ 3 milhões aos cofres do Corinthians. O clube, no entanto, comunicou ao São Paulo na última terça-feira (27) que não depositaria o valor por não ter o dinheiro e, assim, estaria se retirando da negociação.
Durante o impasse entre os clubes, Alisson chegou a visitar o CT do Corinthians, na última segunda-feira (26). O jogador, no entanto, não treinou e nem realizou exames médicos, justamente pela indefinição entre os clubes sobre a forma de pagamento. Durante as negociações, o meio-campista sequer foi relacionado para os jogos do São Paulo. Ele entrou em campo apenas na primeira partida do ano, diante do Mirassol, na estreia do Paulistão diante do Mirassol.
