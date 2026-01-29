Visa é a nova patrocinadora da Kings League Brasil e já terá papel importante

A colaboração tem início oficialmente com a Visa assumindo o posto de principal patrocinadora do primeiro “Mercato”. Esta é uma janela de transferências dinâmica e com transmissão ao vivo da Kings League Brasil, um dos momentos de maior engajamento da liga. Durante o período, os torcedores acompanham as equipes competindo em tempo real para contratar novos talentos para seus elencos. Assim, gerando forte engajamento nas redes sociais e mobilizando grandes audiências digitais.

A Visa anunciou nesta quinta-feira (29/1)um novo acordo para ser a nova parceira da Kings League Brasil, na temporada 2026, e unir forças com a nova liga de futebol de 7 no país. Criada pelo ícone do futebol e empresário Gerard Piqué, a competição é um fenômeno global de entretenimento esportivo que está reinventando o esporte mais popular do mundo para a próxima geração. A parceria coloca a empresa no centro de uma das comunidades mais dinâmicas do Brasil.

A Visa será também parceira oficial de todas as competições do torneio em solo brasileiro em 2026. Começando com o segundo split da liga, no primeiro semestre. Como parte do acordo, a empresa oferecerá benefícios exclusivos aos fãs da Kings League no Brasil. Como descontos em ingressos, acesso prioritário à pré-venda e experiências únicas e inovadoras para torcedores que pagarem com um cartão Visa. A parceria é uma extensão do compromisso mais amplo de promover a inclusão, a inovação e o impacto comunitário nos esportes, games e na cultura digital.

Timing perfeito para a parceria

A parceria foi anunciada poucas semanas depois de o Brasil se tornar bicampeão mundial da Copa do Mundo da Kings League de forma consecutiva. O Brasil venceu o Chile na final da Kings World Cup Nations 2026, em 17 de janeiro, diante de mais de 41 mil torcedores no Allianz Parque, em São Paulo. O torneio, com duração de duas semanas, bateu recordes de audiência da competição, atraindo mais de 120 milhões de espectadores em transmissões ao vivo. Além disso, gerou 1,6 bilhão de impressões nas redes sociais oficiais.

“Estamos orgulhosos da parceria com a Visa. Uma marca global de forte relevância no mundo todo, mas especialmente no Brasil, e que tem um compromisso claro com os esportes e os públicos mais jovens. A parceria tem tudo a ver com a visão e a estratégia de crescimento da Kings League. Este é só o primeiro passo de uma colaboração global mais ampla e o Brasil, com sua importância estratégica para a Visa e para a Kings League. Era o lugar ideal para começarmos” declarou Gorka Herrero, diretor comercial global da Kings League.

A Kings League no Brasil

A competição local foi lançada em março de 2025 e, rapidamente, o Brasil se tornou um dos mercados mais apaixonados e engajados da Kings League. A liga reúne grandes estrelas do futebol brasileiro e da cultura popular, como Neymar Jr, presidente da Furia FC, Kaká, presidente da liga. Além disso, soma-se com grandes streamers e criadores de conteúdo do país. Aliás, o primeiro split da Kings League Brasil aconteceu entre março a maio de 2025, e foi o split mais assistido da liga em todo o mundo. Afinal, as transmissões ao vivo ao longo de suas doze semanas atraíram 80 milhões de espectadores.