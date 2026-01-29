Vídeo: cardeal toma susto com gol do Benfica durante entrevista ao vivo

Vídeo: cardeal toma susto com gol do Benfica durante entrevista ao vivoReligioso falava sobre a relação de Deus com a passagem catastrófica de um ciclone em Portugal quando foi surpreendido com gritos de gol
Um episódio inusitado, ao vivo, na televisão portuguesa chamou a atenção esta quarta-feira (28), quando um cardeal católico levou um tremendo susto, durante uma entrevista ao vivo no canal ‘Now’, com o gol do Benfica na vitória por 4 a 2 sobre o Real Madrid, na Champions League.
O convidado era o Cardeal Américo Manuel Alves Aguiar, figura religiosa conhecida por sua atuação na Igreja Católica em Portugal. Ele falava, inclusive, sobre os efeitos do ciclone Kristin, que matou cinco pessoas, e temas relacionados à fé quando, no estúdio do canal de TV a redação explodiu em festa com o gol.
Veja o vídeo:
Ahahahaha o padre até saltou da cadeira. Golo do Benfica em direto no estudio da Now. pic.twitter.com/clwuyiMGZJ
— Antonio Cunha (@AntonioCunha79) January 28, 2026
Aguiar, visivelmente assustado pelo barulho inesperado vindo dos bastidores, interrompeu momentaneamente seu raciocínio ao vivo. Após alguns segundos de confusão, o apresentador do programa, o jornalista Pedro Mourinho, torcedor do Porto, tranquilizou o cardeal . Ele, aliás, ainda explicou o motivo do alvoroço na redação, arrancando risos da audiência e do próprio religioso.
“O senhor me desculpa, mas é que temos a redação aberta e foi gol do Benfica, portanto…”, desculpou-se o apresentador em meio a risadas.
“Foi só um gol do Benfica, só um gol (risos). Queremos que ganhe o Benfica, é Portugal que ganha”, brincou o religioso antes de retomar sua resposta.
O gol histórico foi marcado pelo goleiro ucraniano Anatoliy Trubin, no último segundo do jogo, no Estádio da Luz e confirmou a vaga do Benfica na próxima fase da Champions League.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.