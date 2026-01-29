Vídeo: cardeal toma susto com gol do Benfica durante entrevista ao vivo

Religioso falava sobre a relação de Deus com a passagem catastrófica de um ciclone em Portugal quando foi surpreendido com gritos de gol / Crédito: Jogada 10

Um episódio inusitado, ao vivo, na televisão portuguesa chamou a atenção esta quarta-feira (28), quando um cardeal católico levou um tremendo susto, durante uma entrevista ao vivo no canal ‘Now’, com o gol do Benfica na vitória por 4 a 2 sobre o Real Madrid, na Champions League. O convidado era o Cardeal Américo Manuel Alves Aguiar, figura religiosa conhecida por sua atuação na Igreja Católica em Portugal. Ele falava, inclusive, sobre os efeitos do ciclone Kristin, que matou cinco pessoas, e temas relacionados à fé quando, no estúdio do canal de TV a redação explodiu em festa com o gol.

Veja o vídeo:

Ahahahaha o padre até saltou da cadeira. Golo do Benfica em direto no estudio da Now. pic.twitter.com/clwuyiMGZJ — Antonio Cunha (@AntonioCunha79) January 28, 2026