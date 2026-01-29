Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vídeo: cardeal toma susto com gol do Benfica durante entrevista ao vivo

Vídeo: cardeal toma susto com gol do Benfica durante entrevista ao vivo

Religioso falava sobre a relação de Deus com a passagem catastrófica de um ciclone em Portugal quando foi surpreendido com gritos de gol
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um episódio inusitado, ao vivo, na televisão portuguesa chamou a atenção esta quarta-feira (28), quando um cardeal católico levou um tremendo susto, durante uma entrevista ao vivo no canal ‘Now’, com o gol do Benfica na vitória por 4 a 2 sobre o Real Madrid, na Champions League.

O convidado era o Cardeal Américo Manuel Alves Aguiar, figura religiosa conhecida por sua atuação na Igreja Católica em Portugal. Ele falava, inclusive, sobre os efeitos do ciclone Kristin, que matou cinco pessoas, e temas relacionados à fé quando, no estúdio do canal de TV a redação explodiu em festa com o gol.

Veja o vídeo:

Aguiar, visivelmente assustado pelo barulho inesperado vindo dos bastidores, interrompeu momentaneamente seu raciocínio ao vivo. Após alguns segundos de confusão, o apresentador do programa, o jornalista Pedro Mourinho, torcedor do Porto, tranquilizou o cardeal . Ele, aliás, ainda explicou o motivo do alvoroço na redação, arrancando risos da audiência e do próprio religioso.

“O senhor me desculpa, mas é que temos a redação aberta e foi gol do Benfica, portanto…”, desculpou-se o apresentador em meio a risadas.

“Foi só um gol do Benfica, só um gol (risos). Queremos que ganhe o Benfica, é Portugal que ganha”, brincou o religioso antes de retomar sua resposta.

O gol histórico foi marcado pelo goleiro ucraniano Anatoliy Trubin, no último segundo do jogo, no Estádio da Luz e confirmou a vaga do Benfica na próxima fase da Champions League.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Champions League

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar