Vasco apresenta nova proposta por Spinelli e aguarda resposta do Independiente del Valle

Oferta do Cruz-Maltino prevê empréstimo com obrigação de compra ou a aquisição em definitivo do atacante. Otimismo pelo acerto é grande / Crédito: Jogada 10

O Vasco formalizou uma segunda proposta ao Independiente del Valle para contratar o atacante Spinelli. O Cruz-Maltino melhorou os valores e agora aguarda uma resposta do clube equatoriano. O otimismo por um desfecho positivo é grande nos dois lados da negociação. A proposta do Vasco apresenta dois modelos de negócio. Empréstimo com opção de compra, com o valor total da operação girando em torno de 2 milhões de dólares ou a aquisição em definitivo de Spinelli por um valor inferior.