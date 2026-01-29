Vasco apresenta nova proposta por Spinelli e aguarda resposta do Independiente del Valle

Vasco apresenta nova proposta por Spinelli e aguarda resposta do Independiente del ValleOferta do Cruz-Maltino prevê empréstimo com obrigação de compra ou a aquisição em definitivo do atacante. Otimismo pelo acerto é grande
O Vasco formalizou uma segunda proposta ao Independiente del Valle para contratar o atacante Spinelli. O Cruz-Maltino melhorou os valores e agora aguarda uma resposta do clube equatoriano. O otimismo por um desfecho positivo é grande nos dois lados da negociação.
A proposta do Vasco apresenta dois modelos de negócio. Empréstimo com opção de compra, com o valor total da operação girando em torno de 2 milhões de dólares ou a aquisição em definitivo de Spinelli por um valor inferior.
O Independiente del Valle ainda não deu resposta, mas a tendência é de que faça negócio com o Vasco. Spinelli já aceitou a proposta salarial do Cruz-Maltino e se animou com o projeto esportivo apresentado. O atacante chegaria para suprir a saída de Vegetti, mas recebendo bem menos que o Pirata.
Spinelli é argentino, tem 29 anos e viveu no ano passado a sua melhor temporada na carreira. Em 50 jogos pelo Independiente del Valle, o atacante marcou 28 gols e deu duas assistências. O jogador marcou nos dois jogos contra o Vasco, nos playoffs da Copa Sul-Americana. Desde então, o Cruz-Maltino passou a monitorar Spinelli, que deve reforçar o time a partir da próxima semana.
