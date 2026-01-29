Vasco anuncia empréstimo de Riquelme para clube grego

Vasco anuncia empréstimo de Riquelme para clube gregoLateral-esquerdo estava fora dos planos da comissão técnica e vai defender até junho o Panserraikos 1948 FC
O Vasco anunciou o empréstimo do lateral-esquerdo Riquelme ao Panserraikos 1948 FC, da Grécia. O jogador foi cedido até o fim de junho, porém o clube grego tem a opção de compra ao final do período. O Cruz-Maltino não informou o valor.
Cria do Vasco, Riquelme estava fora dos planos da comissão técnica e treinava separado do elenco. No ano passado, após a chegada de Fernando Diniz, o jogador passou a treinar com o grupo principal, mas não foi aproveitado pelo treinador.
Riquelme tem 23 anos e na base era tratado como uma grande joia. O lateral-esquerdo foi destaque dos times sub-17 e sub-20, e isso lhe rendeu diversas convocações para a Seleção Brasileira nas duas categorias. No entanto, não conseguiu se firmar no time profissional.
Em 2024, foi emprestado ao Sport, mas não conseguiu se destacar, retornando ao Vasco no ano seguinte. Pelo Cruz-Maltino, Riquelme disputou 37 jogos e deu uma assistência. O contrato do jogador com o Cruz-Maltino termina no final do ano.
