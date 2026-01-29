Vasco anuncia empréstimo de Riquelme para clube grego

Lateral-esquerdo estava fora dos planos da comissão técnica e vai defender até junho o Panserraikos 1948 FC

O Vasco anunciou o empréstimo do lateral-esquerdo Riquelme ao Panserraikos 1948 FC, da Grécia. O jogador foi cedido até o fim de junho, porém o clube grego tem a opção de compra ao final do período. O Cruz-Maltino não informou o valor.

Cria do Vasco, Riquelme estava fora dos planos da comissão técnica e treinava separado do elenco. No ano passado, após a chegada de Fernando Diniz, o jogador passou a treinar com o grupo principal, mas não foi aproveitado pelo treinador.