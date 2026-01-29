Textor chega ao Nilton Santos e evita contato com a torcida do Botafogo

Quem te viu, quem te vê! Pressionado pela crise financeira do Glorioso, big boss não recebeu a ovação de tempos recentes / Crédito: Jogada 10

John Textor desembarcou no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (29). Ele, aliás, já está no Estádio Nilton Santos para acompanhar a partida entre Botafogo e Cruzeiro. O encontro válido pela rodada 1 desta edição do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30, mas o big boss da SAF alvinegra chegou com bastante antecedência. Pressionado e com o número de haters aumentando a cada dia por conta da crise financeira do Mais Tradicional, Textor, desta vez, evitou o contato com o público.O mandachuva,assim, ingressou no estádio escoltado por seguranças.

A postura é bem diferente das últimas vezes em que o Godfather esteve no Colosso do Subúrbio. Em dezembro, por exemplo, na última rodada do Brasileirão de 2025, contra o Fortaleza, ele foi celebrado pela massa alvinegra. Textor costumava tirar selfies com torcedores, comer o tradicional “churrasquinho de gato” do Engenho de Dentro e até bebericar uma Brahma.