Textor chega ao Nilton Santos e evita contato com a torcida do Botafogo

Textor chega ao Nilton Santos e evita contato com a torcida do BotafogoQuem te viu, quem te vê! Pressionado pela crise financeira do Glorioso, big boss não recebeu a ovação de tempos recentes
John Textor desembarcou no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (29). Ele, aliás, já está no Estádio Nilton Santos para acompanhar a partida entre Botafogo e Cruzeiro. O encontro válido pela rodada 1 desta edição do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30, mas o big boss da SAF alvinegra chegou com bastante antecedência.
Pressionado e com o número de haters aumentando a cada dia por conta da crise financeira do Mais Tradicional, Textor, desta vez, evitou o contato com o público.O mandachuva,assim, ingressou no estádio escoltado por seguranças.
A postura é bem diferente das últimas vezes em que o Godfather esteve no Colosso do Subúrbio. Em dezembro, por exemplo, na última rodada do Brasileirão de 2025, contra o Fortaleza, ele foi celebrado pela massa alvinegra. Textor costumava tirar selfies com torcedores, comer o tradicional “churrasquinho de gato” do Engenho de Dentro e até bebericar uma Brahma.
O momento do Alvinegro, porém, não permite essa aproximação. Afinal, o empresário norte-americano ainda não conseguiu tirar o clube do transfer ban, punição que impede o Botafogo de inscrever os reforços nas próximas três janelas. O Glorioso deve 30 milhões de dólares (cerca de R$ 56 milhões) ao Atlanta United (EUA) por conta da contratação de Almada, em junho de 2024. Textor prometeu uma resolução nesta semana, porém, até agora, nada.
Além dos problemas com a franquia norte-americana, na última terça, Textor perdeu o controle da Eagle, empresa que detém 90% da SAF do Glorioso, para a Ares Management Corporation, fundo que o emprestou dinheiro para comprar o Lyon (FRA), em 2022. O magnata da Flórida segue, contudo, à frente da gestão do futebol alvinegro por conta de uma liminar na Justiça do Rio de Janeiro.
