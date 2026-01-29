Técnico do West Ham lamenta saída de Lucas Paquetá: “Ele é único”

Lucas Paquetá, enfim, voltou para casa. O meio-campista, de 28 anos, fez todo o esforço possível para conseguir convencer o West Ham, da Inglaterra, a negociá-lo com o Flamengo. Na luta contra o rebaixamento, o clube inglês tentou mantê-lo, mas não conseguiu. Dessa forma, o técnico Nuno Espírito Santo lamentou a saída do jogador em um momento decisivo da temporada.

“Lucas (Paquetá) deixou claro que queria voltar para casa. Ele é um jogador e uma pessoa especial. Em relação à saída (para o Flamengo), queríamos que as coisas fossem diferentes. Não podemos substituí-lo porque ele é único. Não se encontram muitos jogadores como ele no mercado de transferências”, disse o técnico Nuno Espírito Santo.