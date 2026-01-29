Técnico do West Ham lamenta saída de Lucas Paquetá: “Ele é único”Flamengo desembolsou 42 milhões de euros (R$ 260 milhões) para contratar o meia
Lucas Paquetá, enfim, voltou para casa. O meio-campista, de 28 anos, fez todo o esforço possível para conseguir convencer o West Ham, da Inglaterra, a negociá-lo com o Flamengo. Na luta contra o rebaixamento, o clube inglês tentou mantê-lo, mas não conseguiu. Dessa forma, o técnico Nuno Espírito Santo lamentou a saída do jogador em um momento decisivo da temporada.
“Lucas (Paquetá) deixou claro que queria voltar para casa. Ele é um jogador e uma pessoa especial. Em relação à saída (para o Flamengo), queríamos que as coisas fossem diferentes. Não podemos substituí-lo porque ele é único. Não se encontram muitos jogadores como ele no mercado de transferências”, disse o técnico Nuno Espírito Santo.
A novela foi longa. Entretanto, a postura irredutível de Lucas Paquetá para retornar ao Flamengo foi determinante para o acerto entre as partes. O jogador, aliás, chegou a comunicar o técnico Nuno Espírito Santo sobre o desejo, o que contribuiu para o avanço das conversas. O treinador tentou convencê-lo a permanecer, mas sem sucesso. Dessa forma, restou os clubes chegarem a um acerto sobre os valores.
Para contratar Lucas Paquetá, o Flamengo desembolsou 42 milhões de euros (R$ 260 milhões). Esta é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, ultrapassando a recente compra de Gerson pelo Cruzeiro, que atingiu 27 milhões de euros (R$ 187 milhões). Assim, o Rubro-Negro pagará um valor imediato, além de três parcelas: uma em 2026, uma em 2027 e outra em janeiro de 2028.
