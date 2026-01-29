Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sorteio dos playoffs da Champions nesta sexta: veja onde assistir

Sorteio dos playoffs da Champions nesta sexta: veja onde assistir

Evento da Uefa realizado em Nyon, na Suíça, define os confrontos do início do mata-mata
A Uefa realiza nesta sexta-feira (30) o sorteio dos playoffs da Champions 2025/26, etapa que marca o início do mata-mata da competição. O evento acontece às 8h (de Brasília), em Nyon, na Suíça, e vai definir os confrontos que antecedem as oitavas de final, além de organizar o caminho das equipes na reta decisiva do torneio.

Onde assistir

O sorteio terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).

Os playoffs reúnem os clubes que terminaram a fase de liga entre a 9ª e a 24ª colocação. Já os oito primeiros colocados garantiram vaga direta nas oitavas e entram na competição apenas na fase seguinte.

Os duelos vão acontecer em partidas de ida e volta. Os jogos de ida estão programados para os dias 17 ou 18 de fevereiro, enquanto as partidas decisivas acontecem em 24 ou 25 do mesmo mês. Além disso, a Uefa divulgará as datas e horários exatos no dia do sorteio.

No sorteio, os times que ficaram entre a 9ª e a 16ª posição serão cabeças de chave e terão a vantagem de decidir o confronto em casa. A definição dos duelos segue um critério baseado na classificação da fase de liga, com os clubes separados em pares de posições. Assim, quem teve melhor desempenho enfrentará um adversário que terminou mais abaixo na tabela.

Após os playoffs, a Uefa fará um novo sorteio, no dia 27 de fevereiro, para definir os confrontos das oitavas de final em diante. Por fim, a grande final da Champions está marcada para 30 de maio de 2026, em Budapeste, na Hungria.

