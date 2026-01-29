Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Savarino será apresentado pelo Fluminense nesta sexta (30)

Meia-atacante venezuelano falará pela primeira vez à imprensa no CT Carlos Castilho; evento começa às 11h (de Brasília)
Tipo Notícia

O Fluminense divulgou nesta quinta-feira (29/1) a data da apresentação do meia-atacante Jefferson Savarino, contratado junto ao Botafogo. O venezuelano dará sua primeira coletiva nesta sexta-feira (30/1), a partir das 11h (de Brasília), no CT Carlos Castilho, na zona sudoeste do Rio de Janeiro.

O jogador, aliás, já até estreou com a camisa do Fluminense. Foi nesta quarta-feira (28/1), em vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio. Com o placar já mostrando 2 a 1 para o Flu, Luis Zubeldía promoveu sua entrada no lugar de Kevin Serna, aos 34′ do segundo tempo. Dessa forma, Savarino atuou por 11 minutos. Sem destaque, porém.

LEIA MAIS: Martinelli sonha com Seleção, mas admite forte concorrência

O venezuelano chegou proveniente do Botafogo em transação que envolveu a ida do volante Wallace Davi, de 18 anos, ao rival carioca. Além disso, o Flu também se comprometeu a pagar cerca de R$ 23,4 milhões ao Glorioso pelo atleta de 29 anos.

Assim, Savarino assinou contrato por quatro temporadas com o Fluminense, permanecendo até o fim de 2029. Antes de chegar ao Botafogo, em 2024, o jogador estava no Real Salt Lake (EUA), onde atuou por dois anos. Foi após passagem de sucesso pelo Atlético-MG, entre 2020 e 2022. Savarino começou a carreira no Zulia, da Venezuela, estreando profissionalmente em 2012/13. Ao todo, ele possui 52 jogos e quatro gols pela seleção de seu país.

