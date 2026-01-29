Savarino será apresentado pelo Fluminense nesta sexta (30)

O Fluminense divulgou nesta quinta-feira (29/1) a data da apresentação do meia-atacante Jefferson Savarino, contratado junto ao Botafogo. O venezuelano dará sua primeira coletiva nesta sexta-feira (30/1), a partir das 11h (de Brasília), no CT Carlos Castilho, na zona sudoeste do Rio de Janeiro.

O jogador, aliás, já até estreou com a camisa do Fluminense. Foi nesta quarta-feira (28/1), em vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio. Com o placar já mostrando 2 a 1 para o Flu, Luis Zubeldía promoveu sua entrada no lugar de Kevin Serna, aos 34′ do segundo tempo. Dessa forma, Savarino atuou por 11 minutos. Sem destaque, porém.