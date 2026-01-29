Savarino estreia pelo Fluminense e aumenta opções de Zubeldía

Savarino estreou pelo Fluminense. O meia venezuelano entrou em campo durante o segundo tempo da vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, nesta quarta-feira (28), no Maracanã, pela primeira rodada do Brasileirão, e atuou por 11 minutos. Dessa forma, ele deu uma amostra de como deve ser utilizado e recebeu elogios do técnico Luis Zubeldía, entusiasta da contratação.

“Savarino joga na esquerda, direita ou no centro, seu jogo não muda. Sabe driblar, encontrar o centroavante e chutar ao gol. As características podem se aplicar jogue onde jogue. Algo que não é normal. Habitualmente um jogador se sente mais pelo meio ou mais pelos lados. No caso do Savarino, tomamos a decisão de buscá-lo porque joga nas três posições atrás do 9”, disse Zubeldía.