Savarino estreia pelo Fluminense e aumenta opções de Zubeldía

Savarino estreou pelo Fluminense. O meia venezuelano entrou em campo durante o segundo tempo da vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, nesta quarta-feira (28), no Maracanã, pela primeira rodada do Brasileirão, e atuou por 11 minutos. Dessa forma, ele deu uma amostra de como deve ser utilizado e recebeu elogios do técnico Luis Zubeldía, entusiasta da contratação.
“Savarino joga na esquerda, direita ou no centro, seu jogo não muda. Sabe driblar, encontrar o centroavante e chutar ao gol. As características podem se aplicar jogue onde jogue. Algo que não é normal. Habitualmente um jogador se sente mais pelo meio ou mais pelos lados. No caso do Savarino, tomamos a decisão de buscá-lo porque joga nas três posições atrás do 9”, disse Zubeldía.
Savarino entrou em campo aos 29 minutos do segundo tempo. O camisa 11, que fez o seu primeiro jogo da temporada, entrou no lugar de Kevin Serna e atuou aberto pelo lado esquerdo, mas com liberdade para atuar por dentro. A contratação, aliás, foi um pedido do técnico Luis Zubeldía justamente por sua capacidade de jogar tanto aberto quanto por dentro.
Após uma longa novela, Savarino decidiu trocar o Botafogo pelo Fluminense. Os clubes, aliás, já tinham um acordo desde dezembro, mas faltava o acerto com o jogador. Inicialmente, não houve acerto entre o Tricolor e o estafe do meia. Contudo, ele voltou atrás na decisão e procurou a diretoria tricolor para selar a transferência.
