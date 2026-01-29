São Paulo x Flamengo: CBF divulga áudio de VAR em lance de possível pênalti em Arrascaeta

Atual campeão brasileiro, o Flamengo estreou com derrota diante do São Paulo por 2 a 1, nesta quarta-feira (28), no Morumbis, pela primeira rodada do Brasileirão. O jogo, no entanto, ficou marcado por uma polêmica. Afinal, o Rubro-Negro reclamou de um possível pênalti em Arrascaeta no último lance. A CBF, portanto, divulgou o áudio do VAR.

“Ele (Arrascaeta) põe a perna para trás. Pode seguir com a decisão de campo. Ele não muda a passada. O Arrascaeta, quando vai fazer o chute, com a perna para trás, bate na perna do jogador do São Paulo (Alan Franco). E, mesmo assim, conclui a jogada”, disse o árbitro de vídeo Rodrigo D’Alonso Ferreira.