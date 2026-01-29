Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos negocia venda de lateral-direito para o Ajax

Santos negocia venda de lateral-direito para o Ajax

Holandeses acenam com proposta de 4 milhões de euros (R$ 24,8 milhões), mas Peixe faz jogo duro e pede cifra maior por JP Chermont
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Santos iniciou conversas com o Ajax, da Holanda, para a possível venda do lateral-direito JP Chermont. O clube europeu sinalizou com uma proposta de 4 milhões de euros (R$ 24,8 milhões) pelo jogador de 20 anos, mas a diretoria alvinegra considera o valor abaixo do esperado. O Peixe trabalha com a pedida mínima de 6 milhões de euros (R$ 37,2 milhões) para avançar no negócio.

A informação foi divulgada inicialmente pelo canal do jornalista Lucas Musetti. Internamente, o Peixe avalia Chermont como um ativo importante. Assim, entende que a valorização do atleta, aliada ao mercado europeu, justifica a tentativa de elevar a quantia envolvida na negociação.

Revelado nas categorias de base do Santos, JP Chermont ganhou destaque ao ser titular durante a campanha da Série B de 2024. Na temporada seguinte, porém, perdeu espaço no elenco principal. Assim, voltou a atuar pelo time sub-20, em meio a mudanças no comando técnico e à reformulação do grupo.

Em 2026, o lateral iniciou o ano defendendo o Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior e, posteriormente, voltou a ser integrado ao elenco profissional no dia a dia sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. Apesar disso, ainda busca maior sequência. Relacionado para a estreia no Brasileirão, nesta quarta-feira (28), na derrota para a Chapecoense, Chermont permaneceu no banco de reservas durante toda a partida.

As conversas entre Santos e Ajax seguem em andamento, sem definição até o momento. A tendência é que novas rodadas de negociação aconteçam nos próximos dias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar