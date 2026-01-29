Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rony vai ao CT e fica próximo de ser anunciado pelo Santos

Rony vai ao CT e fica próximo de ser anunciado pelo Santos

Atacante já passou por exames médicos no CT Rei Pelé e deve ser oficializado pelo Peixe a qualquer momento
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Rony está perto de ser anunciado pelo Santos. Nesta quinta-feira (29), o atacante, de 30 anos, esteve no CT Rei Pelé e passou o dia fazendo exames médicos antes de assinar contrato com o Peixe, que pagará 3 milhões de euros (R$ 18 milhões), mais bônus previstos em contrato, ao Atlético.

LEIA MAIS: Santos negocia venda de lateral-direito para o Ajax

O Santos aguarda apenas alguns documentos do Galo para anunciar o atleta, que já passou pelos tradicionais exames médicos e terá vínculo de três temporadas.

Assim, Rony chega para atuar pelas pontas e suprir a saída de Guilherme, negociado com time da Major League Soccer, dos Estados Unidos. A diretoria do Peixe teve trabalho durante a negociação. Afinal, teve que superar a concorrência de outras equipes, como o Corinthians.

Rony chega como o terceiro reforço do Santos para 2026. Anteriormente, o clube contratou Gabigol junto ao Cruzeiro por empréstimo e o meia Gabriel Menino, em troca de Victor Hugo, que migrou para o Atlético de forma definitiva vendido pelo Flamengo.

Agora, o Santos busca um lateral-esquerdo e um meio-campista nesta janela de transferências. Aliás, um zagueiro também pode entrar em pauta, por conta das más atuações de alguns jogadores da posição neste início de temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar