Rony vai ao CT e fica próximo de ser anunciado pelo Santos

Atacante já passou por exames médicos no CT Rei Pelé e deve ser oficializado pelo Peixe a qualquer momento

Rony está perto de ser anunciado pelo Santos. Nesta quinta-feira (29), o atacante, de 30 anos, esteve no CT Rei Pelé e passou o dia fazendo exames médicos antes de assinar contrato com o Peixe, que pagará 3 milhões de euros (R$ 18 milhões), mais bônus previstos em contrato, ao Atlético.

O Santos aguarda apenas alguns documentos do Galo para anunciar o atleta, que já passou pelos tradicionais exames médicos e terá vínculo de três temporadas.

Assim, Rony chega para atuar pelas pontas e suprir a saída de Guilherme, negociado com time da Major League Soccer, dos Estados Unidos. A diretoria do Peixe teve trabalho durante a negociação. Afinal, teve que superar a concorrência de outras equipes, como o Corinthians.

Rony chega como o terceiro reforço do Santos para 2026. Anteriormente, o clube contratou Gabigol junto ao Cruzeiro por empréstimo e o meia Gabriel Menino, em troca de Victor Hugo, que migrou para o Atlético de forma definitiva vendido pelo Flamengo.

Agora, o Santos busca um lateral-esquerdo e um meio-campista nesta janela de transferências. Aliás, um zagueiro também pode entrar em pauta, por conta das más atuações de alguns jogadores da posição neste início de temporada.