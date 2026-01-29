Romário nega tentativa de reatar relação ao enviar presentes para ex-namorada

Após Alycia Gomes completar 23 anos, ex-centroavante decide dar buquê de flores e cartão com dedicatória carinhosa / Crédito: Jogada 10

O ex-atacante Romário decidiu presentear Alycia Gomes, sua ex-namorada, por completar 23 anos na última segunda-feira (26). Assim, o tetracampeão mundial escolheu enviar um buquê de flores acompanhado de um cartão com uma espécie de dedicatória. A atitude do ex-jogador viralizou depois de impactar a estudante de Nutrição, que a expôs com uma publicação em suas redes sociais. Com isso, houve o surgimento de algumas teorias como o movimento sendo uma estratégia do Baixinho em tentar convencer a ex-namorada a reatar o relacionamento. Pelo fato da hipótese ganhar espaço gradativamente, Romário se manifestou sobre o caso através da sua assessoria e desmentiu a versão. De acordo com ele, simbolizou um gesto de respeito e consideração pela história que construíram.

“A Alycia sempre vai ser uma pessoa especial na minha vida. Não estamos falando nada sobre voltar ou não. O carinho e a admiração que sinto por ela não vão mudar só porque não estamos mais juntos”, esclareceu o tetracampeão mundial.

O ex-jogador e Alycia ficaram juntos por pouco mais de um ano e meio e optaram por terminar o namoro em novembro do ano passado. Mesmo assim, o teor da dedicatória no cartão evidenciou que ambos conservam uma relação positiva, em que há a predominância da afeição e reverência.

“Parabéns, meu amor. Nessa data especial, te desejo tudo de bom nesta vida, paz, sabedoria, felicidade, resiliência e principalmente, muita saúde. Você é uma das pessoas mais especiais da minha vida. Te amo eternamente!”, detalhou o ex-atacante no cartão. Em seguida, a estudante de Nutrição expôs o seu encanto com a atitude do seu ex-namorado. “Apaixonada”, frisou na legenda da publicação acompanhando a exposição da dedicatória.