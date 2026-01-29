Roma busca empate com um a menos contra o Panathinaikos e avança às oitavas da Liga Europa

Italianos têm jogador expulso aos 15 minutos do primeiro tempo, reagem fora de casa e confirmam vaga direta / Crédito: Jogada 10

A Roma foi valente e garantiu uma classificação heroica para as oitavas de final da Liga Europa. O time italiano teve sua atuação comprometida após a expulsão de Gianluca Mancini logo aos 15 minutos do primeiro tempo, mas buscou o empate por 1 a 1 com o Panathinaikos, nesta quinta-feira (29), pela última rodada da fase de liga da segunda maior competição de clubes do futebol europeu. Vicente Taborda abriu o placar para os gregos, enquanto Jan Ziolkowski fez o gol salvador no Estádio Apóstolos Nikolaídis, em Atenas.

Com o resultado, a Roma confirmou a vaga direta nas oitavas de final e encerrou a primeira fase da competição com 15 pontos, na 8ª posição.