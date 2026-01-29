Robert Renan aponta erro no “último passe” após derrota do Vasco

Zagueiro quebra o silêncio ainda no gramado, admite dificuldade de enfrentar o Mirassol fora de casa e cobra melhor definição / Crédito: Jogada 10

A derrota do Vasco por 2 a 1 para o Mirassol, nesta quinta-feira (29), gerou um clima pesado no Estádio Maião. Enquanto a maioria do elenco desceu rapidamente para o vestiário após a estreia negativa no Campeonato Brasileiro, o zagueiro Robert Renan atendeu a imprensa ainda à beira do campo. O defensor reconheceu que a equipe já esperava um confronto complicado no interior paulista, onde o clube carioca jamais venceu na história. “A gente esperava que poderia sair [com a vitória], mas não aconteceu. Agora é continuar trabalhando para que o Vasco possa sair com a vitória na próxima rodada”, disse o jogador logo após o apito final.

Robert Renan diz o que falta pra vitória Questionado sobre o que o time precisa evoluir para a sequência da competição, Robert Renan fez uma autocrítica voltada para o setor de construção e ataque. Embora o Vasco tenha sofrido a virada por erros na saída de bola defensiva, o zagueiro enfatizou a falta de capricho na frente. Para ele, o time pecou no momento decisivo de deixar os companheiros em condições de finalizar.