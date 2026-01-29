Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Robert Renan aponta erro no “último passe” após derrota do Vasco

Zagueiro quebra o silêncio ainda no gramado, admite dificuldade de enfrentar o Mirassol fora de casa e cobra melhor definição
A derrota do Vasco por 2 a 1 para o Mirassol, nesta quinta-feira (29), gerou um clima pesado no Estádio Maião. Enquanto a maioria do elenco desceu rapidamente para o vestiário após a estreia negativa no Campeonato Brasileiro, o zagueiro Robert Renan atendeu a imprensa ainda à beira do campo. O defensor reconheceu que a equipe já esperava um confronto complicado no interior paulista, onde o clube carioca jamais venceu na história.

“A gente esperava que poderia sair [com a vitória], mas não aconteceu. Agora é continuar trabalhando para que o Vasco possa sair com a vitória na próxima rodada”, disse o jogador logo após o apito final.

Robert Renan diz o que falta pra vitória

Questionado sobre o que o time precisa evoluir para a sequência da competição, Robert Renan fez uma autocrítica voltada para o setor de construção e ataque. Embora o Vasco tenha sofrido a virada por erros na saída de bola defensiva, o zagueiro enfatizou a falta de capricho na frente. Para ele, o time pecou no momento decisivo de deixar os companheiros em condições de finalizar.

“[Precisamos] acertar o último passe no último terço”, resumiu o defensor, indicando onde a equipe de Fernando Diniz falhou na tentativa de buscar o empate nos minutos finais.

A declaração de Robert Renan aponta para a necessidade de ajustes rápidos. Com a derrota na primeira rodada, o Vasco larga atrás na tabela e precisa corrigir tanto a proteção defensiva quanto a efetividade citada pelo zagueiro para buscar os primeiros pontos no campeonato na próxima partida.

