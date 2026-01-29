Porto vira sobre o Rangers e garante lugar nas oitavas da Liga Europa

No Estádio do Dragão, os portugueses confirmaram o favoritismo e, com a vitória por 3 a 1, vão direto às oitavas de final. O Braga também avança / Crédito: Jogada 10

O Porto está classificado às oitavas de final da Liga Europa. Nesta quinta-feira, 29/1, no Estádio do Dragão (com público de 38.213), venceu , de virada, o Rangers-ESC por 3 a 1. Assim, com 17 pontos, confirmou presença no G-8, o que garante vaga direta à próxima fase, sem a necessidade de passar pela repescagem, terminando em quinto lugar. Já os escoceses, por outro lado, entraram na rodada já eliminados, sem chance sequer de terminar entre o 9º e o 24º lugares. Com apenas quatro pontos, fechou na 32ª posição. Todos os gols foram noprimeiro tempo. Gassama marcou para o Rangers logo aos seis minutos. No entanto, os portistas, depois do susto inicial, assumiram o controle da partida, dominaram as ações em campo e, ainda no primeiro tempo, viraram o placar para 3 a 1, com gols de Rodrigo Mora, Francisco Moura e Fernández, contra.

Como o Porto venceu o jogo O gol do Rangers saiu logo aos seis minutos, após cruzamento de Curtis pela direita. Na jogada, a defesa do Porto ficou apenas observando Gassama subir e cabecear livremente. A resposta veio aos 28 minutos, quando Rodrigo Mora iniciou um rápido ataque avançando pelo meio, apareceu na área e bateu firmemente para o gol, deixando tudo igual.

A virada aconteceu aos 38 minutos, aproveitando um vacilo terrível de Tavernier e do goleiro Butland. Um ficou esperando o outro cortar, os dois se chocaram, e a bola sobrou para Francisco Moura, que agradeceu e, quase em cima da linha, tocou de calcanhar para o gol vazio. Pouco depois, aos 41, veio o terceiro gol — e novamente em lance de presente. Após escanteio pela direita, Emmanuel Fernández tentou cortar a bola e acabou cabeceando contra as próprias redes. No segundo tempo, com a boa vantagem que o colocava diretamente às oitavas, o Porto cadenciou o jogo. Além do Porto, Braga também no Top8 Mas não foi apenas o Porto que representa Portugal e que se classificou diretamente às oitavas. Afinal, o mesmo ocorreu com o Braga. O time bracarense foi até Deventer, no interior da Holanda e segurou o empate com o Go Ahead Eagles (atual campeão da Copa da Holanda), em 0 a 0.

Com isso, terminou com 17 pontos e, portanto, garantiu o sexto lugar na classificação geral. Por outro lado, o time holandês, com apenas sete pontos, infelizmente não conseguiu vaga nem mesmo para a zona de repescagem (do 9º ao 24º) e, dessa maneira, com o 28º lugar, está eliminado. Classificados às oitavas Lyon.

Aston Villa.

Midtjylland.

Betis.

Porto.

Braga.

Freiburg.

Roma. Na repescagem

Genk.

Bologna.

Stuttgart.

Ferencvaros.

Nottingham Forest.

Viktoria Plzen.

Estrela Vermelha.

Celta de Vigo.

PAOK.

Lille.

Fenerbahçe.

Panathinaikos.

Celtic.

Ludogortes.

Dinamo Zagreb.

Brann. Eliminados Young Boys.

Sturm Graz.

FCSB (Steaua Bucarest).

Go Ahead.

Feyenoord.

Basel.

RB Salzburg.

Rangers.

Nice.

Utrecht.

Malmo.

Maccabu Tel-Aviv. Coeficente da Uefa Para lembrar, na Champions League, o Sporting avançou diretamente às oitavas de final ao vencer o Bilbao por 3 a 2 comum gol nos acréscimos. O Benfica, por sua vez, conseguiu a classificação de forma dramática, após vencer o Real por 4 a 2, garantindo, assim, a última vaga para a repescagem. O gol da classificação saiu nos acréscimos e foi marcado pelo goleiro Trubin.