Por 13 mi de euros, Textor tentou vender Danilo e Montoro do Botafogo sem aval da diretoria

Por 13 mi de euros, Textor tentou vender Danilo e Montoro do Botafogo sem aval da diretoriaDono da SAF negociou titulares sozinho para abater dívida antiga com o Forest, mas Justiça interrompeu operação que aprofundou crise interna
A crise nos bastidores do Botafogo ganhou um novo capítulo explosivo. Antes de ser proibido pela Justiça do Rio de Janeiro de vender ativos do clube, John Textor mantinha negociações avançadas para transferir os titulares Danilo e Montoro para o Nottingham Forest, da Inglaterra. No entanto, a iniciativa do empresário americano não contava com o apoio do departamento de futebol e aprofundou o racha interno na gestão alvinegra.
A saber, o objetivo era abater uma dívida antiga e fechar o negócio até o fim da janela europeia, na próxima segunda-feira (02). Entretanto, os números da operação chamam atenção pelo baixo retorno líquido. Embora a venda combinada dos atletas somasse 33 milhões de euros (R$ 205 milhões), sendo 19 milhões de euros (R$ 118 milhões) por Danilo e 14 milhões de euros (R$ 87 milhões) por Montoro, o Botafogo lucraria “apenas” 13 milhões de euros (R$ 81 milhões). Isso ocorre porque a SAF ainda não quitou a dívida de 20 milhões de euros (R$ 124 milhões) com o próprio time inglês referente à compra de Danilo, realizada em julho de 2025.
Racha interno e isolamento de Textor
Vale destacar que Textor conduziu as conversas isoladamente, o que gerou forte irritação nos bastidores. O CEO da SAF, Thairo Arruda, e o diretor de gestão esportiva, Alessandro Brito, se posicionaram contra a venda da dupla, considerada fundamental no esquema do técnico Martín Anselmi. Atualmente, os dois jogadores são titulares absolutos da equipe.
Por fim, a decisão judicial desta quinta-feira interrompeu as tratativas, mas o episódio serviu para isolar ainda mais John Textor. Figuras influentes do clube já defendem sua saída imediata do comando, enquanto a SAF segue pressionada pelo transfer ban decorrente da dívida com o Atlanta United pela contratação de Almada.
