Por 13 mi de euros, Textor tentou vender Danilo e Montoro do Botafogo sem aval da diretoria

A crise nos bastidores do Botafogo ganhou um novo capítulo explosivo. Antes de ser proibido pela Justiça do Rio de Janeiro de vender ativos do clube, John Textor mantinha negociações avançadas para transferir os titulares Danilo e Montoro para o Nottingham Forest, da Inglaterra. No entanto, a iniciativa do empresário americano não contava com o apoio do departamento de futebol e aprofundou o racha interno na gestão alvinegra.

A saber, o objetivo era abater uma dívida antiga e fechar o negócio até o fim da janela europeia, na próxima segunda-feira (02). Entretanto, os números da operação chamam atenção pelo baixo retorno líquido. Embora a venda combinada dos atletas somasse 33 milhões de euros (R$ 205 milhões), sendo 19 milhões de euros (R$ 118 milhões) por Danilo e 14 milhões de euros (R$ 87 milhões) por Montoro, o Botafogo lucraria “apenas” 13 milhões de euros (R$ 81 milhões). Isso ocorre porque a SAF ainda não quitou a dívida de 20 milhões de euros (R$ 124 milhões) com o próprio time inglês referente à compra de Danilo, realizada em julho de 2025.