Palmeiras se reapresenta e Vitor Roque valoriza gol e ponto fora de casa

Atacante fala em confiança, exalta reação contra o Atlético-MG e projeta duelo decisivo pelo Paulistão / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras voltou aos trabalhos na manhã desta quinta-feira (29), na Academia de Futebol, um dia após empatar por 2 a 2 com o Atlético-MG, na Arena MRV, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A reapresentação foi dividida por grupos. Os titulares permaneceram na parte interna do CT realizando atividades regenerativas, enquanto os demais jogadores foram a campo. Com a presença de atletas das categorias de base para completar o elenco, a comissão técnica promoveu exercícios técnicos em espaço reduzido. Um dos destaques da atividade foi Vitor Roque. Autor do gol que garantiu o empate alviverde após sair do banco de reservas, o camisa 9 participou normalmente do treino e comentou a importância do momento.

“Muito feliz pelo meu gol e por estar ajudando a equipe mais uma vez. Importante para mim, para eu ganhar mais confiança para seguir ajudando os meus companheiros. Espero continuar assim ao longo da temporada”, afirmou o atacante, em entrevista ao site oficial do clube.

Além do gol, Vitor Roque destacou o valor do ponto conquistado fora de casa. O Palmeiras esteve em desvantagem até os minutos finais da partida e buscou a igualdade já aos 40 minutos do segundo tempo. “Foi um empate muito importante para a gente, um ponto importante que nos vai ajudar na sequência do Campeonato Brasileiro. Tentamos a vitória, mas não foi possível”, completou. Próximo jogo Com o início do Brasileirão deixado momentaneamente em segundo plano, o Verdão agora volta suas atenções para o Campeonato Paulista. No próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), a equipe enfrenta o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, em duelo que pode encaminhar a classificação para a fase mata-mata da competição.