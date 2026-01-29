Palmeiras estende contrato de Lucas Evangelista até o final de 2027

Palmeiras estende contrato de Lucas Evangelista até o final de 2027Volante cumpriu metas previstas na assinatura do contrato no ano passado e teve vínculo ampliado de forma automática
Lucas Evangelista teve o seu contrato com o Palmeiras ampliado. O volante alcançou metas estabelecidas quando chegou ao clube no ano passado e ativou o gatilho de extensão automática do vínculo, que vai até o final de 2027.
O jogador chegou ao Verdão e conseguiu se estruturar como um dos pilares da equipe de Abel Ferreira. No final do ano passado, sofreu uma grave lesão no joelho, que ainda deixa o volante afastado dos gramados. Porém, mesmo assim, conseguiu cumprir as metas para estender o vínculo.
A previsão é que Evangelista retorne aos gramados em fevereiro. O jogador está em reta final da transição física para voltar a ficar à disposição de Abel Ferreira.
Lucas Evangelista chegou ao Palmeiras em março do ano passado, pelo valor de quatro milhões de euros, cerca de R$ 24 milhões, vindo do Bragantino. Pelo Verdão, o volante disputou 33 partidas, marcou dois gols e deu três assistências. Nesta temporada, o jogador terá a concorrência de Marlon Freitas na posição.
