Palmeiras estende contrato de Lucas Evangelista até o final de 2027

Volante cumpriu metas previstas na assinatura do contrato no ano passado e teve vínculo ampliado de forma automática

Lucas Evangelista teve o seu contrato com o Palmeiras ampliado. O volante alcançou metas estabelecidas quando chegou ao clube no ano passado e ativou o gatilho de extensão automática do vínculo, que vai até o final de 2027.

O jogador chegou ao Verdão e conseguiu se estruturar como um dos pilares da equipe de Abel Ferreira. No final do ano passado, sofreu uma grave lesão no joelho, que ainda deixa o volante afastado dos gramados. Porém, mesmo assim, conseguiu cumprir as metas para estender o vínculo.