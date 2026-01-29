Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MP abre novo inquérito para apurar corrupção no social do São Paulo

Ex-diretor social é alvo de apuração baseada em áudio que indica cobrança de taxas e participação em faturamento dentro do clube
A força-tarefa formada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil instaurou um novo inquérito criminal para investigar a possível prática de corrupção privada no departamento social do São Paulo Futebol Clube. A apuração tem como alvo o ex-diretor social Antonio Donizete Gonçalves, conhecido como Dedé, e amplia o cerco investigativo em torno do clube. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal ‘Uol’.

Segundo as autoridades, o procedimento está aberto desde o recebimento de um áudio acompanhado de denúncia formal. Procurados, Ministério Público e Polícia Civil confirmaram a existência da nova investigação, destacando que o material recebido e a análise preliminar de outras informações apontam para “possível prática de corrupção privada no esporte e demais crimes patrimoniais, em prejuízo do São Paulo Futebol Clube”.

Outro inquérito aberto no São Paulo

Aliás, este é o terceiro inquérito criminal em andamento envolvendo fatos ligados ao clube. Contudo, a nova frente investigativa ficará sob responsabilidade da mesma força-tarefa que já conduz os casos relacionados ao uso clandestino de camarotes no Morumbis. Eles também procuram supostos desvios de recursos e depósitos em contas do ex-presidente Julio Casares.

No áudio obtido pela reportagem do ‘Uol’, Dedé aparece conversando com outra pessoa sobre concessões internas no clube. Em determinado momento, o ex-dirigente afirma que está sendo cobrada uma “joia”. Este termo acaba sendo usado para designar taxa de entrada, que varia entre R$ 100 mil e R$ 150 mil. Contudo, no mesmo diálogo, ele ainda declara: “a gente cobra 20% do faturamento bruto” e “as maquininhas (de cartão) são nossas”.

As autoridades agora irão aprofundar a análise do conteúdo e apurar a eventual participação de outros envolvidos. Além disso, vão verificar se houve efetivo prejuízo financeiro ao São Paulo. Até o momento, não há prazo divulgado para a conclusão do inquérito.

São Paulo

