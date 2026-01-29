MP abre novo inquérito para apurar corrupção no social do São Paulo

Ex-diretor social é alvo de apuração baseada em áudio que indica cobrança de taxas e participação em faturamento dentro do clube / Crédito: Jogada 10

A força-tarefa formada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil instaurou um novo inquérito criminal para investigar a possível prática de corrupção privada no departamento social do São Paulo Futebol Clube. A apuração tem como alvo o ex-diretor social Antonio Donizete Gonçalves, conhecido como Dedé, e amplia o cerco investigativo em torno do clube. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal ‘Uol’. Segundo as autoridades, o procedimento está aberto desde o recebimento de um áudio acompanhado de denúncia formal. Procurados, Ministério Público e Polícia Civil confirmaram a existência da nova investigação, destacando que o material recebido e a análise preliminar de outras informações apontam para “possível prática de corrupção privada no esporte e demais crimes patrimoniais, em prejuízo do São Paulo Futebol Clube”.

Outro inquérito aberto no São Paulo Aliás, este é o terceiro inquérito criminal em andamento envolvendo fatos ligados ao clube. Contudo, a nova frente investigativa ficará sob responsabilidade da mesma força-tarefa que já conduz os casos relacionados ao uso clandestino de camarotes no Morumbis. Eles também procuram supostos desvios de recursos e depósitos em contas do ex-presidente Julio Casares.