Mercato da Kings League Brasil: O que é e como vai funcionar?

Novo modelo de mercado substitui o draft, amplia negociações entre clubes e vai dar mais autonomia aos times / Crédito: Jogada 10

A Kings League Brasil está prestes a voltar e, junto com a nova edição, traz uma mudança significativa na forma de montagem dos elencos. Após uma primeira temporada marcada por números expressivos de audiência e uma final histórica no Allianz Parque, com título da Furia, a organização prepara a estreia do “Mercato”, mecanismo que passa a funcionar como a janela oficial de transferências da liga. Inspirado no mercado tradicional do futebol europeu, o Mercato chega para substituir o draft, formato utilizado nas edições anteriores da Kings League Brasil e da Kings Cup Brasil. A partir de agora, os clubes terão mais autonomia para negociar diretamente com jogadores e outras equipes, tornando o processo mais dinâmico e estratégico.

Como vai funcionar o Mercato na Kings League O funcionamento do Mercato estará sendo dividido em etapas bem definidas. No dia 5 de fevereiro, a Kings League irá divulgar os valores de mercado de todos os jogadores que estão sem contrato e livres para negociação. Na mesma data, também serão apresentados oficialmente os atletas que já acertaram vínculo com novas equipes antes da abertura do período de transferências.

Já entre os dias 9 e 12 de fevereiro, o Mercato estará oficialmente aberto. Assim, durante esses quatro dias, os clubes poderão negociar contratações, renovações e trocas, tanto com outros times quanto diretamente com os jogadores. A expectativa é de intensa movimentação, com mudanças importantes nos elencos antes do início do próximo split da competição. Outro ponto central do novo modelo envolve os atletas oriundos do draft ou wildcards que não tiveram seus contratos renovados. Esses jogadores terão suas multas rescisórias divulgadas em um evento que se estenderá por três dias. A partir daí, qualquer clube poderá pagar o valor integral da multa para contratar o atleta imediatamente. Com o Mercato, a Kings League Brasil busca aproximar ainda mais sua estrutura da lógica do futebol profissional, aumentando a competitividade, a transparência e o interesse do público fora de campo. Assim, a novidade promete ser um dos grandes atrativos desta nova fase da liga, que se prepara para mais uma temporada cercada de expectativa.