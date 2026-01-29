Mercado de quinta (29): Yuri Alberto, Mano e JP Chermont em foco

Corinthians recebe sondagens por centroavante, técnico assume seleção do Peru e lateral do Santos pode parar no Ajax / Crédito: Jogada 10

O Brasileirão começou na última quarta-feira (28/1) com verdadeiros jogaços. Mas janeiro segue sendo período de janela de transferências aberta. Dessa forma, vejamos quais são as negociações que agitam o mercado nesta quinta-feira (29/1). Tem sondagem por craque do Corinthians, Mano Menezes anunciado em seleção e Santos perto de vender lateral. Veja com o Jogada10!

Yuri Alberto recebe sondagem O nome de Yuri Alberto voltou a circular no mercado internacional nas últimas semanas. O atacante do Corinthians entrou no radar do Fenerbahçe, da Turquia, que realizou apenas uma consulta inicial para entender a situação do jogador. Até o momento, porém, nenhuma proposta oficial chegou ao Alvinegro. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Benjamin Back.

A movimentação faz parte da estratégia do Fenerbahçe para a próxima janela de transferências. A diretoria turca trabalha com a possibilidade de negociar Youssef En-Nesyri, que tem contrato até 2029, para abrir espaço financeiro e investir entre 25 milhões e 30 milhões de euros em um novo centroavante. Antes de observar Yuri Alberto, o clube também buscou informações sobre Sorloth, atualmente no Atlético de Madrid, mas o interesse não avançou para tratativas concretas. Mano Menezes é do Peru O técnico brasileiro Mano Menezes acertou contrato como novo treinador da seleção do Peru. Aos 63 anos, ele chegou a um acordo com a Federação Peruana de Futebol (FPF) e, agora, aguarda apenas a oficialização do anúncio, que pode ser feito nesta quinta. A escolha de Mano ocorre pouco mais de dois meses após sua saída do Grêmio e, ao mesmo tempo, marca o início de um novo projeto da FPF. A entidade, portanto, aposta na experiência do treinador brasileiro para reorganizar a equipe nacional e dar estabilidade ao comando técnico, após um ciclo marcado por instabilidade e resultados abaixo do esperado.

Santos conversa para vender lateral O Santos iniciou conversas com o Ajax, da Holanda, para a possível venda do lateral-direito JP Chermont. O clube europeu sinalizou com uma proposta de 4 milhões de euros (R$ 24,8 milhões) pelo jogador de 20 anos, mas a diretoria alvinegra considera o valor abaixo do esperado. O Peixe trabalha com a pedida mínima de 6 milhões de euros (R$ 37,2 milhões) para avançar no negócio. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal do jornalista Lucas Musetti. Internamente, o Peixe avalia Chermont como um ativo importante. Assim, entende que a valorização do atleta, aliada ao mercado europeu, justifica a tentativa de elevar a quantia envolvida na negociação. Paquetá chega ao Rio de Janeiro A espera chegou ao fim. Lucas Paquetá, enfim, voltou para o Flamengo. O meia de 28 anos desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, nesta quinta, com direito a uma grande festa no “AeroFla”, agitando o mercado da bola. O jogador seguirá para o CT Ninho do Urubu, onde passará por exames médicos e assinará contrato, além de iniciar os trabalhos com o elenco. O Rubro-Negro trabalha para deixá-lo em condições de atuar já no domingo (1), contra o Corinthians, pela Supercopa do Brasil.