Melitta é a nova patrocinadora do Charla Podcast

Como nas grandes ligas do planeta, a temporada de 2026 da Melitta, renomada marca em cafés e líder em produtos para preparo, começa com grandes novidades. A partir de hoje (29), a empresa alemã será a nova patrocinadora do Charla Podcast, que é um dos principais canais esportivos da atualidade. Considerado um dos podcasts mais influentes no mundo do futebol, o “Charla” é apresentado pelos jornalistas Bruno Cantarelli e Beto Júnior, e está disponível em todas as plataformas digitais. Lançado em 2021, o canal traz a tradicional “resenha” com esportistas, músicos, artistas, jornalistas e influenciadores digitais, além de transmissões de jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil. Entre as pessoas que já passaram pelo programa estão os ex-jogadores Ronaldo, Felipe Luís, Kaká, Marcelo e Vampeta, além do narrador Luis Roberto e o repórter Fred Caldeira, que também faz parte do squad de futebol da Melitta.

“O Charla é um dos podcasts de maior audiência do país e faz parte do dia a dia dos apaixonados pelo futebol. Com essa parceria, a Melitta® segue ampliando suas ações no esporte e nos podcasts, que são uma realidade dentro do nosso squad desde o último ano”, comenta Jonatas Rocha, diretor de marketing da Melitta®, que completa: “Essa temporada com o Charla será ainda mais especial, pois teremos grandes campeonatos e ao lado do canal, queremos reforçar que o café e o futebol são duas das maiores paixões nacionais”.

“Felicidade enorme. Além de ser um parceiro dessa envergadura, dessa importância, eu sou um grande fã do produto. Então mexe como o meu emocional. Sem café eu não sou ninguém. E ter uma marca reconhecida, premiada e relevante como é a Melitta, orgulha muito”, comemora Bruno Cantarelli. “Uma parceira que vem num momento muito importante, um ano de Copa do Mundo e que vai crescer muito. É a parceira do Real Madrid, o maior time do mundo. E entrando forte do mundo esportivo, faz todo o sentido essa parceria com o Charla. É muito bom estar junto com a Melitta”, destaca Beto Júnior. Com esse novo patrocínio, a Melitta expande os seus investimentos no futebol, já que desde o ano passado a marca é o café oficial do Real Madrid e patrocinadora da equipe formadora de atletas, Sfera Futebol Clube. A empresa também é parceira do Caioba Soccer Camp desde 2024 e nesse mês também anunciou o jornalista Tiago Leifert como seu novo parceiro.

