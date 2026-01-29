Martinelli sonha com Seleção, mas admite forte concorrência

Martinelli sonha com Seleção, mas admite forte concorrênciaSob olhar de Carlo Ancelotti, volante vai bem em vitória do Fluminense sobre o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro
O técnico Carlo Ancelotti esteve no Maracanã na última quarta-feira e acompanhou à vitória do Fluminense sobre o Grêmio, pela estreia do Campeonato Brasileiro. O italiano foi observar alguns jogadores que podem render na Seleção Brasileira. Um deles é Martinelli, um dos destaques do tricolor carioca. O volante sonha em vestir a Amarelinha mesmo com pouco tempo para Copa do Mundo.
“Todo jogador sonha de um dia poder chegar à Seleção. É um objetivo de todos, e comigo não é diferente. Quero, sim, um dia ter uma oportunidade, mas no tempo certo. Agora é trabalhar junto aos meus companheiros, porque, com eles me ajudando, fica mais fácil. Então, acho que eu fazendo meu trabalho muito bem aqui, pode ser que chegue um dia (a convocação)”, afirmou em entrevista.
Ao mesmo tempo, o volante do Fluminense também admitiu a forte concorrência na Seleção Brasileira. Ancelotti, afinal, quer utilizar boa parte dos jogadores que irão para a Copa do Mundo.
“Já disputei cinco Campeonatos Brasileiros e, com o passar dos anos, você vai entendendo cada vez mais o jogo. Sobre da minha posição, são jogadores excepcionais. Que um dia que eu possa jogar junto. Tem jogadores de alto nível como Casemiro, Bruno Guimarães, que são caras que frequentam direto a Seleção. Eu acho que o Ancelotti está de olho, está estudando”, avaliou.
Em março, Ancelotti convoca o time para dois amistosos nos Estados Unidos. A saber: França, no dia 26 daquele mês, em Boston, e Croácia, no dia 31, em Orlando. Carleto chegou à Seleção em maio de 2025, comandando a equipe em oito partidas e classificando o Brasil para mais uma Copa do Mundo.