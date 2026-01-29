Martinelli sonha com Seleção, mas admite forte concorrência

O técnico Carlo Ancelotti esteve no Maracanã na última quarta-feira e acompanhou à vitória do Fluminense sobre o Grêmio, pela estreia do Campeonato Brasileiro. O italiano foi observar alguns jogadores que podem render na Seleção Brasileira. Um deles é Martinelli, um dos destaques do tricolor carioca. O volante sonha em vestir a Amarelinha mesmo com pouco tempo para Copa do Mundo.

“Todo jogador sonha de um dia poder chegar à Seleção. É um objetivo de todos, e comigo não é diferente. Quero, sim, um dia ter uma oportunidade, mas no tempo certo. Agora é trabalhar junto aos meus companheiros, porque, com eles me ajudando, fica mais fácil. Então, acho que eu fazendo meu trabalho muito bem aqui, pode ser que chegue um dia (a convocação)”, afirmou em entrevista.