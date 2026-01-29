Marcos Antônio se consolida como pilar do São Paulo: “Vale o que vale”

Destaque dentro de campo e cada vez mais prestigiado nos bastidores, Marcos Antônio vive um momento de afirmação no São Paulo. Titular absoluto da equipe comandada por Hernán Crespo, o camisa 8 foi decisivo na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, quarta-feira (28), no Morumbis, ao participar dos dois gols, na estreia do Tricolor no Campeonato Brasileiro. A atuação consistente diante justamente de um adversário que o observa de perto reforçou o status do meio-campista no clube. Nas últimas semanas, Marcos Antônio entrou no radar do Flamengo, mas o interesse não evoluiu para algo concreto. O clube carioca, que chegou a negociar a contratação de Lucas Paquetá, não apresentou proposta oficial nem indicou valores ao São Paulo.

Apesar de conversas iniciais entre as partes, a resposta do Tricolor foi clara. A diretoria deixou evidente que não trabalha com a possibilidade de negociar um de seus principais jogadores neste momento. Internamente, Marcos Antônio é tratado como peça estrutural do elenco, tanto pela comissão técnica quanto pela cúpula do futebol.

Valorizado também com o treinador Após a vitória no Brasileirão, Hernán Crespo fez questão de reforçar publicamente a importância do atleta e adotou um discurso firme sobre o futuro do jogador no clube. “Eu acho que o motivo pelo qual Flamengo tem vontade de compra-lo é porque é importante. É simples. Eu quero todo mundo aqui. Todo mundo comigo. Nunca, quando eu cheguei aqui, desde quando aceitei, nunca pensei em mim. Sempre pensei no São Paulo. Acho que o mercado você tem que encarregar ao Rui e ao Rafinha, e eles vão pensar no melhor para o São Paulo. A coisa mais importantes é o São Paulo. Tecnicamente, ele vale o que vale porque joga bem”, disse o treinador. A valorização de Marcos Antônio no Morumbis ganhou ainda mais força no fim do ano passado, quando o clube decidiu entregar ao meio-campista a camisa 8, número histórico que pertencia a Oscar, que se prepara para se aposentar. Até então, o jogador vinha atuando com a camisa 20 nas últimas duas temporadas.