Marcelo Paz revela por que Corinthians desistiu de Alisson: “O problema não é R$ 1 milhão”

O diretor-executivo do Corinthians, Marcelo Paz, rebateu a versão de que o Corinthians não contratou Alisson, do São Paulo, por não ter R$ 1 milhão disponível. Em entrevista à “ESPN”, o dirigente afirmou que o fim das negociações foi uma questão de responsabilidade financeira e deu detalhes de como foi a negociação entre os rivais. + LEIA MAIS: Dorival confirma que Alisson não será reforço do Corinthians: “Uma pena”

“Quero ser muito transparente com isso: o Rui Costa (diretor-executivo do São Paulo) conduziu muito bem. A gente tentou conduzir também muito bem aqui, tanto que a relação permanece muito boa. A não concretização da vinda do Alisson foi por uma questão de responsabilidade financeira do Corinthians”, explicou Paz. Na sequência, o dirigente detalhou as condições do negócio que fizeram o Timão recuar pela contratação do meio-campista: “O problema não é R$ 1 milhão. O Corinthians tem R$ 1 milhão, claro que tem. Só que era R$ 1 milhão, mais uma cláusula se jogasse x jogos, mais a opção de compra, que era um valor alto, não podia jogar contra o São Paulo, tinha que pagar R$ 2 milhão se fosse jogar contra o São Paulo, não podia mais jogar o Campeonato Paulista… “, revelou o dirigente. Marcelo Paz comenta visita de Alisson ao CT do Corinthians Por fim, Marcelo Paz lamentou que a negociação entre os clubes tenha se tornado uma “novela”. O dirigente ainda comentou a visita que Alisson fez ao CT do Corinthians na segunda-feira (26), fato que gerou polêmica entre os torcedores do Tricolor.

“A gente repensou se era viável seguir com a operação, mas foi desgastante. Virou uma novela que não precisava ter virado. Eu lamento pelo Alisson, que é um grande garoto. Conversei com ele, com autorização do Rui Costa, autorização do São Paulo. Foi ao CT do Corinthians com o São Paulo sabendo, nada escondido. Não foi para fazer exame, foi para conhecer o espaço do clube. Mas o Corinthians, pela responsabilidade financeira, entendeu que isso poderia onerar muito o clube”, concluiu. Relembre a negociação entre São Paulo e Corinthians por Alisson Alisson ficou a um passo de defender o Corinthians, rival do São Paulo, por empréstimo de um ano. Os clubes chegaram a um acordo no qual o Alvinegro pagaria R$ 1,5 milhão pela contratação do meio-campista, sendo R$ 1 milhão à vista e mais R$ 500 mil no segundo semestre. Além disso, os clubes acertaram um bônus por metas a serem cumpridas no valor de mais R$ 1,5 milhão. + NA BRONCA: Torcida do São Paulo protesta contra Alisson: “Traidor”

+ FRUSTRANTE: Visita de Alisson ao Corinthians terminou em almoço no shopping à espera de acerto Assim, a contratação do jogador poderia custar, ao todo, R$ 3 milhões aos cofres do Corinthians. O clube, no entanto, comunicou ao São Paulo na última terça-feira (27) que não depositaria o valor por não ter o dinheiro e, assim, estaria se retirando da negociação. Durante o impasse entre os clubes, Alisson chegou a visitar o CT do Corinthians, na última segunda-feira (26). O jogador, no entanto, não treinou e nem realizou exames médicos, justamente pela indefinição entre os clubes sobre a forma de pagamento. Durante as negociações, o meio-campista sequer foi relacionado para os jogos do São Paulo. Ele entrou em campo apenas na primeira partida do ano, diante do Mirassol, na estreia do Paulistão diante do Mirassol.