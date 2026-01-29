Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Marcelo Paz revela por que Corinthians desistiu de Alisson: “O problema não é R$ 1 milhão”

Dirigente afirmou que recuo na negociação foi uma questão de "responsabilidade financeira"
O diretor-executivo do Corinthians, Marcelo Paz, rebateu a versão de que o Corinthians não contratou Alisson, do São Paulo, por não ter R$ 1 milhão disponível. Em entrevista à “ESPN”, o dirigente afirmou que o fim das negociações foi uma questão de responsabilidade financeira e deu detalhes de como foi a negociação entre os rivais.

“Quero ser muito transparente com isso: o Rui Costa (diretor-executivo do São Paulo) conduziu muito bem. A gente tentou conduzir também muito bem aqui, tanto que a relação permanece muito boa. A não concretização da vinda do Alisson foi por uma questão de responsabilidade financeira do Corinthians”, explicou Paz.

Na sequência, o dirigente detalhou as condições do negócio que fizeram o Timão recuar pela contratação do meio-campista: “O problema não é R$ 1 milhão. O Corinthians tem R$ 1 milhão, claro que tem. Só que era R$ 1 milhão, mais uma cláusula se jogasse x jogos, mais a opção de compra, que era um valor alto, não podia jogar contra o São Paulo, tinha que pagar R$ 2 milhão se fosse jogar contra o São Paulo, não podia mais jogar o Campeonato Paulista… “, revelou o dirigente.

Marcelo Paz comenta visita de Alisson ao CT do Corinthians

Por fim, Marcelo Paz lamentou que a negociação entre os clubes tenha se tornado uma “novela”. O dirigente ainda comentou a visita que Alisson fez ao CT do Corinthians na segunda-feira (26), fato que gerou polêmica entre os torcedores do Tricolor.

“A gente repensou se era viável seguir com a operação, mas foi desgastante. Virou uma novela que não precisava ter virado. Eu lamento pelo Alisson, que é um grande garoto. Conversei com ele, com autorização do Rui Costa, autorização do São Paulo. Foi ao CT do Corinthians com o São Paulo sabendo, nada escondido. Não foi para fazer exame, foi para conhecer o espaço do clube. Mas o Corinthians, pela responsabilidade financeira, entendeu que isso poderia onerar muito o clube”, concluiu.

Relembre a negociação entre São Paulo e Corinthians por Alisson

Alisson ficou a um passo de defender o Corinthians, rival do São Paulo, por empréstimo de um ano. Os clubes chegaram a um acordo no qual o Alvinegro pagaria R$ 1,5 milhão pela contratação do meio-campista, sendo R$ 1 milhão à vista e mais R$ 500 mil no segundo semestre. Além disso, os clubes acertaram um bônus por metas a serem cumpridas no valor de mais R$ 1,5 milhão.

Assim, a contratação do jogador poderia custar, ao todo, R$ 3 milhões aos cofres do Corinthians. O clube, no entanto, comunicou ao São Paulo na última terça-feira (27) que não depositaria o valor por não ter o dinheiro e, assim, estaria se retirando da negociação.

Durante o impasse entre os clubes, Alisson chegou a visitar o CT do Corinthians, na última segunda-feira (26). O jogador, no entanto, não treinou e nem realizou exames médicos, justamente pela indefinição entre os clubes sobre a forma de pagamento. Durante as negociações, o meio-campista sequer foi relacionado para os jogos do São Paulo. Ele entrou em campo apenas na primeira partida do ano, diante do Mirassol, na estreia do Paulistão diante do Mirassol.

 

Corinthians

