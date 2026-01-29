Mano Menezes é o novo treinador da seleção do Peru

Técnico brasileiro chega para liderar processo de reconstrução após campanha frustrante nas Eliminatórias e inicia novo ciclo para Copa de 2030 / Crédito: Jogada 10

O técnico brasileiro Mano Menezes acertou contrato como novo treinador da seleção do Peru. Aos 63 anos, ele chegou a um acordo com a Federação Peruana de Futebol (FPF) e, agora, aguarda apenas a oficialização do anúncio, que pode ser feito nesta quinta (29). A escolha de Mano ocorre pouco mais de dois meses após sua saída do Grêmio e, ao mesmo tempo, marca o início de um novo projeto da FPF. A entidade, portanto, aposta na experiência do treinador brasileiro para reorganizar a equipe nacional e dar estabilidade ao comando técnico, após um ciclo marcado por instabilidade e resultados abaixo do esperado.

Além disso, a federação vê em Mano um nome capaz de liderar a transição a longo prazo, com foco na disputa da Copa de 2030. Essa mudança de rota se tornou necessária depois da fraca campanha do Peru nas Eliminatórias para o Mundial de 2026. A seleção terminou na penúltima colocação, somou apenas 12 pontos e ficou distante da zona de classificação.