Luciano exalta virada do São Paulo diante do Flamengo: “Melhor equipe do Brasil”

Luciano valorizou bastante a vitória do São Paulo por 2 a 1, de virada, diante do Flamengo na estreia das equipes pelo Brasileirão. Em entrevista na saída do campo do Morumbis, palco do jogo desta quarta-feira (28), o atacante afirmou que o Flamengo é o melhor time do Brasil.

“Como eu falei, é a melhor equipe do Brasil, sem dúvida. Mas hoje a gente criou um espírito que estava faltando, eu acho. Um espírito de guerreiro, de não desistir. Até mesmo no gol deles, como vocês viram, é pura qualidade”, disse o jogador.