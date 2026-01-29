Luciano exalta virada do São Paulo diante do Flamengo: “Melhor equipe do Brasil”Camisa 10 do Tricolor marcou o primeiro gol da vitória sobre o Rubro-Negro
Luciano valorizou bastante a vitória do São Paulo por 2 a 1, de virada, diante do Flamengo na estreia das equipes pelo Brasileirão. Em entrevista na saída do campo do Morumbis, palco do jogo desta quarta-feira (28), o atacante afirmou que o Flamengo é o melhor time do Brasil.
“Como eu falei, é a melhor equipe do Brasil, sem dúvida. Mas hoje a gente criou um espírito que estava faltando, eu acho. Um espírito de guerreiro, de não desistir. Até mesmo no gol deles, como vocês viram, é pura qualidade”, disse o jogador.
Na sequência, Luciano analisou a importância da vitória do São Paulo, não apenas pelo resultado, mas pela postura da equipe: “A gente não desistiu, a gente continuou correndo e acreditando. E a gente ganhou os três pontos que eram de suma importância hoje”, concluiu o camisa 10 do Tricolor.
Agora, o São Paulo se prepara para uma sequência de dois clássicos diante do Santos, mas por campeonatos diferentes. O primeiro acontece no sábado (31), às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, pela sexta rodada do Paulistão. Vale lembrar que o Tricolor luta contra o rebaixamento no estadual.
Na sequência, o clube do Morumbi vai à Vila Belmiro, pela segunda rodada do Brasileirão. O jogo está marcado para a quarta-feira (4), às 20h (de Brasília).