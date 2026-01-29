Lucas Paquetá desembarca no Rio e é recebido com festa da torcida do Flamengo

A espera chegou ao fim. Lucas Paquetá, enfim, voltou para o Flamengo. O meia, de 28 anos, desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, nesta quinta-feira (29), e foi recebido com uma grande festa no “AeroFla”. O jogador seguirá para o CT Ninho do Urubu, onde passará por exames médicos e assinará contrato, além de iniciar os trabalhos com o elenco. O Rubro-Negro trabalha para deixá-lo em condições de atuar já no domingo (1), contra o Corinthians, pela Supercopa do Brasil.

Lucas Paquetá embarcou para o Brasil ainda na noite desta última quarta. Revelado pelo Flamengo, o meia retorna para o futebol brasileiro após oito anos atuando na Europa. O jogador, de 28 anos, estava no West Ham desde 2022. Por lá, foram 139 jogos, 23 gols e 15 assistências. Ele também passou pelo Milan, da Itália, e Lyon, da França.