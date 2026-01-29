Liga Europa define classificados, playoffs e eliminados após fim da fase de liga

Liga Europa define classificados, playoffs e eliminados após fim da fase de ligaRoma, Porto, Lyon e outros seis avançam direto às oitavas, enquanto 15 equipes ainda lutam por vaga na próxima fase
A fase de liga da Liga Europa chegou ao fim nesta quinta-feira (29) e já definiu quem segue na briga pelo título, quem ainda terá uma chance extra nos playoffs e quem se despediu da competição.
LEIA MAIS: Arbeloa é contestado no Real Madrid, e substituto pode vir da Premier League
Garantiram vaga direta nas oitavas de final Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Freiburg e Roma, que avançam sem precisar disputar a fase intermediária.
Já Genk, Stuttgart, Bologna, Ferencváros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Estrela Vermelha, PAOK, Fenerbahçe, Panathinaikos, Celtic, Lille, Ludogorets, Dinamo Zagreb e Brann terão que passar pelos playoffs para tentar seguir no torneio.
Por outro lado, Young Boys, Sturm Graz, FCSB, Go Ahead Eagles, Feyenoord, Basel, Salzburg, Rangers, Nice, Utrecht, Malmö e Maccabi Tel Aviv ficaram pelo caminho e estão eliminados da Liga Europa.
Liga Europa (última rodada fase de liga)
Celtic (ESC) 4×2 Utrecht (HOL).
Stuttgart (ALE) 3×2 Young Boys (SUI).
Porto (POR) 3×1 Rangers (ESC).
Lyon (FRA) 4×2 PAOK (GRE).
Estrela Vermelha (SER) 1×1 Celta de Vigo (ESP).
Midtjylland (DIN) 2×0 Dinamo Zagreb (CRO).
Go Ahead Eagles (HOL) 0x0 Braga (POR).
Nottingham Forest (ING) 4×0 Ferencváros (HUN).
Betis (ESP) 2×1 Feyenoord (HOL).
Ludogorets (BUL) 1×0 Nice (FRA).
Maccabi Tel-Aviv (ISR) 0x3 Bologna (ITA).
Lille (FRA) 1×0 Freiburg (ALE).
Sturm Graz (AUT) 1×0 Brann (NOR).
Aston Villa (ING) 3×2 Salzburg (AUT).
Panathinaikos (GRE) 1×1 Roma (ITA).
Basel (SUI) 0x1 Viktoria Plzeň (TCH).
Steaua Bucareste (ROM) 1×1 Fenerbahçe (TUR).
Genk (BEL) 2×1 Malmö (SUE).
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.