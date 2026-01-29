Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lazio x Genoa: onde assistir, escalações e arbitragem

Lazio x Genoa: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam na partida de abertura da 23ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2025/26. Lazio e Genoa se enfrentam nesta sexta-feira (30), às 16h45 (de Brasília), na partida de abertura da 23ª rodada da Serie A. O duelo acontece no Estádio Olímpico de Roma e coloca frente a frente duas equipes que brigam no meio da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Benzema fica fora de jogo do Al-Ittihad em meio a impasse contratual

Como chega a Lazio

A Lazio não atravessa um bom momento no Campeonato Italiano e venceu somente uma das últimas cinco partidas disputadas na Serie A. Dessa maneira, o clube da capital caiu para a 9ª posição, com 29 pontos, e se complicou na briga por uma vaga nas próximas competições europeias. Isto porque a diferença para o Como, que abre o G6, é de 11 pontos.

A boa notícia é que o técnico Maurizio Sarri não enfrenta problemas de última hora no elenco e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição.

Como chega o Genoa

Por outro lado, o Genoa chega para o duelo em uma fase mais positiva. O time está invicto há cinco rodadas e tem duas vitórias nos últimos três jogos. Assim, a equipe atravessa um momento de recuperação no Italiano e aparece na 13ª posição, com 23 pontos.

Para o duelo no Estádio Olímpico, o técnico Daniele De Rossi não enfrenta contratempos no elenco e a expectativa é que o time repita a escalação que venceu o Bologna na rodada passada.

LAZIO X GENOA

23ª rodada do Campeonato Italiano
Data e horário: sexta-feira, 30/01/2026, às 16h45 (de Brasília).
Local: Estádio Olímpico, em Roma.
LAZIO: Ivan Provedel, Manuel Lazzari, Alessio Romagnoli, Mario Gila, Adam Marusic, Kenneth Taylor, Toma Basic, Matías Vecino, Matteo Cancellieri, Boulaye Dia, Mattia Zaccagni. Técnico: Maurizio Sarri.
GENOA: Justin Bijlow, Alessandro Marcandalli, Sebastian Otoa, Johan Vásquez, Brooke Norton-Cuffy, Aaron Martín, Morten Frendrup, Mikael Ellertsson, Vitinha, Jeff Ekhator, Lorenzo Colombo. Técnico: Daniele De Rossi.
Árbitro: Luca Zufferli.
Auxiliares: Rossi e Zingarelli.
VAR: Camplone.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar