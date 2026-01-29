Lazio x Genoa: onde assistir, escalações e arbitragem

Lazio x Genoa: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam na partida de abertura da 23ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26
A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2025/26. Lazio e Genoa se enfrentam nesta sexta-feira (30), às 16h45 (de Brasília), na partida de abertura da 23ª rodada da Serie A. O duelo acontece no Estádio Olímpico de Roma e coloca frente a frente duas equipes que brigam no meio da tabela.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega a Lazio
A Lazio não atravessa um bom momento no Campeonato Italiano e venceu somente uma das últimas cinco partidas disputadas na Serie A. Dessa maneira, o clube da capital caiu para a 9ª posição, com 29 pontos, e se complicou na briga por uma vaga nas próximas competições europeias. Isto porque a diferença para o Como, que abre o G6, é de 11 pontos.
A boa notícia é que o técnico Maurizio Sarri não enfrenta problemas de última hora no elenco e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição.
Como chega o Genoa
Por outro lado, o Genoa chega para o duelo em uma fase mais positiva. O time está invicto há cinco rodadas e tem duas vitórias nos últimos três jogos. Assim, a equipe atravessa um momento de recuperação no Italiano e aparece na 13ª posição, com 23 pontos.
Para o duelo no Estádio Olímpico, o técnico Daniele De Rossi não enfrenta contratempos no elenco e a expectativa é que o time repita a escalação que venceu o Bologna na rodada passada.
LAZIO X GENOA
23ª rodada do Campeonato Italiano
Data e horário: sexta-feira, 30/01/2026, às 16h45 (de Brasília).
Local: Estádio Olímpico, em Roma.
LAZIO: Ivan Provedel, Manuel Lazzari, Alessio Romagnoli, Mario Gila, Adam Marusic, Kenneth Taylor, Toma Basic, Matías Vecino, Matteo Cancellieri, Boulaye Dia, Mattia Zaccagni. Técnico: Maurizio Sarri.
GENOA: Justin Bijlow, Alessandro Marcandalli, Sebastian Otoa, Johan Vásquez, Brooke Norton-Cuffy, Aaron Martín, Morten Frendrup, Mikael Ellertsson, Vitinha, Jeff Ekhator, Lorenzo Colombo. Técnico: Daniele De Rossi.
Árbitro: Luca Zufferli.
Auxiliares: Rossi e Zingarelli.
VAR: Camplone.