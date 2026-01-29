Kaio César treina, e Corinthians se prepara para decisão contra o Flamengo

Dorival Júnior deve contar com seus principais jogadores para a disputa do título nacional / Crédito: Jogada 10

O Corinthians iniciou nesta quinta-feira (29) a preparação para enfrentar o Flamengo na Supercopa do Brasil. A partida acontece no domingo (1º), às 16h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O título nacional é decidido em jogo único. De olho nessa partida, o elenco do Timão treinou no CT Joaquim Grava. A atividade contou com a presença do atacante Kaio César, reforço contratado neste início de temporada por empréstimo até o final de 2026. O jogador chegou a São Paulo na segunda-feira (26) e passou por exames médicos. O atleta pertence ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, e já está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Kaio César trabalhou ao lado dos jogadores que não atuaram ou que jogaram menos de 45 minutos na estreia do Campeonato Brasileiro diante do Bahia, na última quarta-feira (28). A comissão técnica organizou o treino com divisão de cargas para cada grupo de jogadores.

Como foi o treino do Corinthians para enfrentar o Flamengo Inicialmente, os atletas realizaram uma ativação na academia do centro de treinamento. Na sequência, o grupo executou exercícios de posse de bola com transição. Depois, os jogadores disputaram uma atividade em campo reduzido, sob observação da comissão técnica. Enquanto isso, os atletas que jogaram mais de 45 minutos na primeira rodada do Brasileirão realizaram trabalho regenerativo. Além disso, o zagueiro Cacá segue em processo de recuperação de lesão no abdômen. O jogador permanece em transição física e não participou das atividades com bola. O clube mantém acompanhamento diário da evolução do atleta. O Corinthians ainda treina na sexta-feira e no sábado antes da viagem para Brasília. A expectativa é que o técnico Dorival Júnior tenha os principais jogadores do elenco à disposição para a decisão. Em especial, o meia Rodrigo Garro e o atacante Memphis Depay.