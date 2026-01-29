Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Justiça proíbe venda de jogadores do Botafogo após ação contra Textor

Decisão judicial no Rio, nesta quinta-feira, exige explicações do norte-americano e paralisa negociações da SAF do Alvinegro
Mais uma notícia nada positiva para os botafoguenses. A Justiça do Rio de Janeiro proibiu, de forma imediata, a venda de jogadores e ativos do Botafogo. A decisão ocorre após uma ação movida pelo clube associativo, que cobra esclarecimentos sobre a gestão financeira comandada por John Textor. A informação foi dada pelo jornalista Bernardo Gentile, em live no “Arena Alvinegra”.

De acordo com o magistrado, Textor não cumpriu ordens judiciais anteriores, o que levou à proibição nesta quinta. Na ocasião, o TJ-RJ decidiu que o magnata não poderia negociar qualquer ativo do clube, inclusive jogadores, sem avisar o poder judiciário ou o Botafogo social.

O Botafogo associativo argumenta que precisa de clareza total sobre a gestão financeira da SAF, principalmente após atrasos em pagamentos e movimentações no mercado da bola. A ação, assim, reforça o embate institucional entre a associação e a SAF. Até o momento, a SAF do Botafogo não divulgou nota oficial sobre a decisão judicial.

A Justiça determinou um prazo de 48 horas para que John Textor se manifeste oficialmente nos autos. O empresário norte-americano, aliás, confirmou presença no jogo contra o Cruzeiro, na estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos.

Nas últimas semanas, porém, a SAF do Botafogo vendeu vários atletas, entre eles Savarino (Fluminense), Marlon Freitas (Palmeiras) e David Ricardo (Dínamo de Moscou).

Por fim, o Alvinegro vive uma crise financeira, a ponto de não ter dinheiro para pagar dívidas. A mais relevante no momento é com o Atlanta United, dos Estados Unidos, pela compra do meia Thiago Almada. Por isso, o transfer ban impede o registro de jogadores.

