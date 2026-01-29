Justiça proíbe venda de jogadores do Botafogo após ação contra Textor

Decisão judicial no Rio, nesta quinta-feira, exige explicações do norte-americano e paralisa negociações da SAF do Alvinegro / Crédito: Jogada 10

Mais uma notícia nada positiva para os botafoguenses. A Justiça do Rio de Janeiro proibiu, de forma imediata, a venda de jogadores e ativos do Botafogo. A decisão ocorre após uma ação movida pelo clube associativo, que cobra esclarecimentos sobre a gestão financeira comandada por John Textor. A informação foi dada pelo jornalista Bernardo Gentile, em live no “Arena Alvinegra”. De acordo com o magistrado, Textor não cumpriu ordens judiciais anteriores, o que levou à proibição nesta quinta. Na ocasião, o TJ-RJ decidiu que o magnata não poderia negociar qualquer ativo do clube, inclusive jogadores, sem avisar o poder judiciário ou o Botafogo social.

O Botafogo associativo argumenta que precisa de clareza total sobre a gestão financeira da SAF, principalmente após atrasos em pagamentos e movimentações no mercado da bola. A ação, assim, reforça o embate institucional entre a associação e a SAF. Até o momento, a SAF do Botafogo não divulgou nota oficial sobre a decisão judicial.

A Justiça determinou um prazo de 48 horas para que John Textor se manifeste oficialmente nos autos. O empresário norte-americano, aliás, confirmou presença no jogo contra o Cruzeiro, na estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. Nas últimas semanas, porém, a SAF do Botafogo vendeu vários atletas, entre eles Savarino (Fluminense), Marlon Freitas (Palmeiras) e David Ricardo (Dínamo de Moscou). Por fim, o Alvinegro vive uma crise financeira, a ponto de não ter dinheiro para pagar dívidas. A mais relevante no momento é com o Atlanta United, dos Estados Unidos, pela compra do meia Thiago Almada. Por isso, o transfer ban impede o registro de jogadores.