Inter exercerá poder de compra por atacante de 17 anos

Raykkonen está emprestado ao Colorado pelo Goiás e permanecerá em definitivo na equipe gaúcha
O Inter comunicou ao Goiás que comprará o atacante Raykkonen, de 17 anos, emprestado pelos esmeraldinos ao Colorado desde o ano passado. A direção do clube gaúcho confirmará a operação até o próximo dia 31, prazo limite para a preferência na transação e data em que se encerra o contrato de empréstimo.

O acordo prevê um valor de R$ 2 milhões, de forma parcelada, que o Inter deve desembolsar ao Goiás para contratar o atacante. Inclusive, Raykkonen atuou na estreia colorada no Brasileirão, entrando no minuto final da derrota para o Athletico.

Raykkonen chegou ao Colorado para reforçar as categorias de base, mas logo conseguiu espaço no time principal. Sua estreia no profissional aconteceu no final de abril, contra o Maracanã, pela Copa do Brasil. Desde então, o atacante atuou em onze partidas pela equipe, sendo três nesta temporada, e ainda não balançou as redes.

