Inter é o mandante com ingresso mais barato na primeira rodada do Brasileirão 2026

Sócios colorados puderam acompanhar a partida contra o Athletico-PR a partir de R$ 10, na última quarta-feira (28) / Crédito: Jogada 10

Após mudar a política de comercialização dos ingressos em jogos em casa, o Inter será o mandante com a entrada mais barata entre os jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O menor valor ofertado pelo clube é de R$ 40, a partir dos preços divulgados pelos clubes da Série A. O mesmo valor mínimo aparece apenas em Botafogo e Remo. No entanto, entre os clubes analisados, o Internacional apresenta o menor custo de acesso para torcedores associados, considerando os valores dos planos de sócio-torcedor.

Valores de ingressos divulgados para a primeira rodada (maior e menor valor respectivamente):

– Botafogo: R$ 100 | R$ 40

– Internacional: R$ 130 | R$ 40

– Remo: R$ 80 | R$ 40

– Corinthians: R$ 400 | R$ 80

– Atlético-MG: R$ 340 | R$ 85

– Fluminense: R$ 140 | R$ 50

– São Paulo: R$ 200 | R$ 50

– EC Vitória: R$ 180 | R$ 120

– Coritiba: R$ 200 | R$ 120

– Vasco da Gama: R$ 200 | R$ 120

– Chapecoense: R$ 220 | R$ 180 No recorte dos programas de associação, o Internacional lidera em menor valor. O Sócio Academia do Povo tem mensalidade a partir de R$ 12, valor inferior ao praticado por outros clubes da Série A no mesmo período. Inter reorganiza estrutura de valores do Beira-Rio Segundo o vice-presidente de Administração do Internacional, André Dalto, a política de preços está associada à reorganização da estrutura de valores no estádio. “Para este ano, recriamos uma prática que já foi feita no Beira-Rio, retomando a diferenciação de preços entre a arquibancada inferior e superior. Isso nos possibilita ofertar ingressos com diferentes valores no estádio, tanto para sócio quanto para não sócio, reforçando nosso compromisso de ser o Clube do Povo”, afirmou.