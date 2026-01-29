Hulk completa cinco anos de Atlético como um dos maiores ídolos do clube; relembre a trajetória

Atacante foi anunciado no dia 29 de janeiro de 2021 e no mesmo ano já colocou o seu nome entre os maiores da história do Galo

O atacante Hulk completa, nesta data, cinco anos de Atlético. O clube anunciou o jogador na noite de 29 de janeiro de 2021 como a grande contratação da temporada. No entanto, naquele momento, poucos imaginavam que ele se tornaria um dos maiores ídolos da história do Galo.

Ao longo de uma trajetória marcada pelo sucesso, Hulk conquistou oito títulos vestindo a camisa 7 do Atlético. Entre eles, destaca-se o Brasileirão de 2021, que encerrou um jejum de 50 anos sem o clube levantar o principal troféu nacional. Além disso, ainda em 2021, o atacante venceu o primeiro de seus cinco títulos do Campeonato Mineiro. Por fim, ele coroou aquela temporada histórica com a conquista da Copa do Brasil.