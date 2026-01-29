Hulk completa cinco anos de Atlético como um dos maiores ídolos do clube; relembre a trajetória

Hulk completa cinco anos de Atlético como um dos maiores ídolos do clube; relembre a trajetóriaAtacante foi anunciado no dia 29 de janeiro de 2021 e no mesmo ano já colocou o seu nome entre os maiores da história do Galo
O atacante Hulk completa, nesta data, cinco anos de Atlético. O clube anunciou o jogador na noite de 29 de janeiro de 2021 como a grande contratação da temporada. No entanto, naquele momento, poucos imaginavam que ele se tornaria um dos maiores ídolos da história do Galo.
Ao longo de uma trajetória marcada pelo sucesso, Hulk conquistou oito títulos vestindo a camisa 7 do Atlético. Entre eles, destaca-se o Brasileirão de 2021, que encerrou um jejum de 50 anos sem o clube levantar o principal troféu nacional. Além disso, ainda em 2021, o atacante venceu o primeiro de seus cinco títulos do Campeonato Mineiro. Por fim, ele coroou aquela temporada histórica com a conquista da Copa do Brasil.
Além dos títulos, Hulk também conviveu com frustrações. O atacante esteve perto de escrever seu nome na história internacional do Atlético. No entanto, o Galo acabou amargando o vice-campeonato da Copa Libertadores de 2024 e da Copa Sul-Americana de 2025.
Hulk é o maior artilheiro do Atlético no Século 21, com 136 gols em 293 jogos. Além disso, ele é também o principal goleador do time na era dos pontos corridos do Brasileirão, com 64 bolas na rede. São tantas marcas que não cabem neste parágrafo. Segue a lista completa.
Veja outras marcas do herói atleticano
Artilheiro do Galo no século XXI (136)
Garçom do Galo no século XXI (53)
Artilheiro do Galo em jogos internacionais (20)
Artilheiro do Galo na Libertadores (16)
Artilheiro do Galo na Copa Sul-Americana (4)
Artilheiro da Arena MRV (23)
Garçom da Arena MRV (17)
Artilheiro do novo Mineirão (59)
Artilheiro do Atlético nos pontos corridos da Série A (64)
Maior artilheiro anual do Atlético desde 2009 (36 gols em 2021)
Maior artilheiro do clássico Atlético x Cruzeiro no século XXI (10)
2º Artilheiro do Galo no Brasileirão (64)
3º Artilheiro do Galo na Copa do Brasil (13)
Único jogador da história do Galo e da era profissional de Minas Gerais a ser artilheiro por quatro anos seguidos do Mineiro