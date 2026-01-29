Grêmio sucumbe na estreia pelo Brasileirão após repetir falhas do Gre-Nal

O duelo contra o Fluminense simbolizou a segunda derrota consecutiva do Grêmio, cenário mais adverso para a equipe neste início de temporada até o momento. Em sua estreia pelo Brasileirão, o Imortal sofreu um revés por 2 a 1, no Maracanã, na última quarta-feira (28). O técnico Luis Castro considerou o saldo positivo, pois entende que o time apresentou evolução. Apesar disso, constatou-se a repetição de falhas na marcação como ocorreu no Gre-Nal. Além da dificuldade em produzir pelas pontas e pelo setor criativo. Outra constatação foi que o comandante ainda necessita de um prazo maior para realizar ajustes e identificar a equipe ideal. Conseguir promover uma evolução de desempenho do Tricolor Gaúcho é outra missão do treinador. Afinal, a equipe segue apresentando irregularidade de performance dentro dos jogos.

A propósito, os gols que o Grêmio sofreu foram oriundos novamente de falhas de marcação, como ocorreu no Gre-Nal. No lance em que o Tricolor das Laranjeiras abriu o placar, Gustavo Martins e Marcos Rocha não tiveram êxito em desarmar John Kennedy. Assim, Renê teve espaço para chutar e na sequência Weverton espalmou após desvio.

Nonato aproveitou a chance e balançou as redes do Imortal depois de Arthur não acompanhá-lo. No segundo gol, a gravidade do erro foi maior, já que os 11 jogadores do Tricolor Gaúcho estavam dentro da área para cobrança de escanteio. Mesmo assim, Lucho Acosta estava sem marcação, finalizou da meia-lua e teve êxito para ampliar a vantagem.