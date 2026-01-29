Grêmio sucumbe na estreia pelo Brasileirão após repetir falhas do Gre-Nal

Grêmio sucumbe na estreia pelo Brasileirão após repetir falhas do Gre-NalMelhora na reta final do duelo contra o Fluminense é insuficiente, além do Imortal insistir em erros de marcação e dificuldade em criar lances
O duelo contra o Fluminense simbolizou a segunda derrota consecutiva do Grêmio, cenário mais adverso para a equipe neste início de temporada até o momento. Em sua estreia pelo Brasileirão, o Imortal sofreu um revés por 2 a 1, no Maracanã, na última quarta-feira (28). O técnico Luis Castro considerou o saldo positivo, pois entende que o time apresentou evolução. Apesar disso, constatou-se a repetição de falhas na marcação como ocorreu no Gre-Nal. Além da dificuldade em produzir pelas pontas e pelo setor criativo.
Outra constatação foi que o comandante ainda necessita de um prazo maior para realizar ajustes e identificar a equipe ideal. Conseguir promover uma evolução de desempenho do Tricolor Gaúcho é outra missão do treinador. Afinal, a equipe segue apresentando irregularidade de performance dentro dos jogos.
A propósito, os gols que o Grêmio sofreu foram oriundos novamente de falhas de marcação, como ocorreu no Gre-Nal. No lance em que o Tricolor das Laranjeiras abriu o placar, Gustavo Martins e Marcos Rocha não tiveram êxito em desarmar John Kennedy. Assim, Renê teve espaço para chutar e na sequência Weverton espalmou após desvio.
Nonato aproveitou a chance e balançou as redes do Imortal depois de Arthur não acompanhá-lo. No segundo gol, a gravidade do erro foi maior, já que os 11 jogadores do Tricolor Gaúcho estavam dentro da área para cobrança de escanteio. Mesmo assim, Lucho Acosta estava sem marcação, finalizou da meia-lua e teve êxito para ampliar a vantagem.
Pouca produção do Grêmio no setor criativo e ofensivo
A estratégia de escalar Tiaguinho ao lado de Arthur como dupla de volantes titular no Gre-Nal não surtiu efeito. Com isso, o comandante português mudou a formação da equipe na segunda etapa e promoveu as entradas de Dodi e Edenilson. Posteriormente, Luis Castro preferiu manter essa composição para a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro.
Apesar da insistência, os dois jogadores que ganharam a chance entre os 11 inicias não forneceram a dinâmica exigida para a construção de um eventual triunfo. Inclusive, a performance tímida de Arthur também influenciou negativamente, porque Carlos Vinicius, em boa fase, teve poucas oportunidades. A propósito, na única chance de marcar que teve na segunda etapa, ele diminuiu o prejuízo para o Grêmio.
O cenário de ineficiência se estendeu para as pontas do Imortal. Amuzu teve apresentação discreta e Tetê se apresentou bem na primeira etapa. Contudo, teve um declínio de performance no segundo tempo junto ao coletivo. Luis Castro preferiu substituí-los. Deste modo, as entradas de Enamorado e Pavón se mostraram acertadas. Ambos levaram incômodo para a defesa do Fluminense e o argentino participou da jogada, que originou o gol de Carlos Vinicius.