Grêmio integra lateral destaque da Copinha para o time principal

Vitor Ramon foi chamado por Luís Castro para o jogo contra o Juventude e é o primeiro semifinalista da Copinha no time principal

O Grêmio teve uma nova cara na reapresentação desta quinta-feira (29). O lateral-direito Vitor Ramon, um dos destaques do Imortal na disputa da Copinha, recebeu a convocação do treinador Luís Castro para integrar a equipe principal.

O jogador estava de férias e recebeu o comunicado para se reapresentar junto com os atletas que atuaram na derrota para o Fluminense, na estreia do Brasileirão, nesta quarta (28). A tendência é que Luís Castro relacione o jogador para a partida contra o Juventude, no próximo sábado (31), pelo Campeonato Gaúcho.