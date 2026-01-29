Grêmio integra lateral destaque da Copinha para o time principal

Grêmio integra lateral destaque da Copinha para o time principalVitor Ramon foi chamado por Luís Castro para o jogo contra o Juventude e é o primeiro semifinalista da Copinha no time principal
O Grêmio teve uma nova cara na reapresentação desta quinta-feira (29). O lateral-direito Vitor Ramon, um dos destaques do Imortal na disputa da Copinha, recebeu a convocação do treinador Luís Castro para integrar a equipe principal.
O jogador estava de férias e recebeu o comunicado para se reapresentar junto com os atletas que atuaram na derrota para o Fluminense, na estreia do Brasileirão, nesta quarta (28). A tendência é que Luís Castro relacione o jogador para a partida contra o Juventude, no próximo sábado (31), pelo Campeonato Gaúcho.
Vitor, também conhecido como RJ, se destacou na Copinha, com dois gols e duas assistências em oito jogos. O Tricolor integrou o lateral à equipe principal como o primeiro jogador do elenco semifinalista da competição.
A posição virou um problema no Grêmio após a lesão de João Pedro. Nesta temporada, o clube emprestou Jean Lucas ao Remo. No momento, Luís Castro conta apenas com Marcos Rocha como lateral de ofício, e o defensor Gustavo Martins também chegou a atuar de forma improvisada.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.