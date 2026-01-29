Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Foto em jatinho atiça ansiedade por chegada de Paquetá, do Flamengo, ao Rio

Publicação de Duda Fournier marca instantes finais da viagem do meio-campista para regressar ao clube de coração
A poucas horas de desembarcar no Rio de Janeiro, Lucas Paquetá apareceu em uma foto ao lado da esposa, Duda Fournier, dentro de um jatinho a caminho do Brasil. Publicada ainda na noite de quarta-feira (28), data em que a negociação se concretizou, a imagem causou ainda mais ansiedade no torcedor, que se programa para recepcioná-lo no aeroporto.

O registro se espalhou rapidamente entre torcedores rubro-negros e, como mencionado, ajudou a elevar a ansiedade pela chegada do meia — prevista para esta quinta-feira, às 10h40, no Aeroporto do Galeão. O clube informou que a recepção ocorrerá no espaço RIOgaleão Exclusive, antigo Salão Nobre, reservado para o primeiro contato do jogador com o público.

Após o desembarque, Paquetá seguirá para o CT Ninho do Urubu ainda durante a tarde. O meia voltará ao local para passar por exames médicos antes de assinar o contrato e iniciar os trabalhos com o elenco. O Flamengo trabalha para deixá-lo em condições de atuar já no domingo (1), contra o Corinthians, na decisão da Supercopa do Brasil.

Lucas Paquetá de volta ao Flamengo

O Flamengo concluiu a negociação na mesma data em que registrou o atleta pela primeira vez no BID da CBF, no dia 28 de janeiro. Para repatriá-lo, o clube fez o maior investimento do futebol nacional: 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões) junto ao West Ham.

O montante supera o recorde anterior registrado em janeiro, quando o Cruzeiro contratou Gerson por 27 milhões de euros. Com a chegada de Paquetá, o investimento rubro-negro ficou 91,2 milhões de reais acima do antigo recorde nacional.

Tags

flamengo

