Foto em jatinho atiça ansiedade por chegada de Paquetá, do Flamengo, ao Rio

Publicação de Duda Fournier marca instantes finais da viagem do meio-campista para regressar ao clube de coração / Crédito: Jogada 10

A poucas horas de desembarcar no Rio de Janeiro, Lucas Paquetá apareceu em uma foto ao lado da esposa, Duda Fournier, dentro de um jatinho a caminho do Brasil. Publicada ainda na noite de quarta-feira (28), data em que a negociação se concretizou, a imagem causou ainda mais ansiedade no torcedor, que se programa para recepcioná-lo no aeroporto. O registro se espalhou rapidamente entre torcedores rubro-negros e, como mencionado, ajudou a elevar a ansiedade pela chegada do meia — prevista para esta quinta-feira, às 10h40, no Aeroporto do Galeão. O clube informou que a recepção ocorrerá no espaço RIOgaleão Exclusive, antigo Salão Nobre, reservado para o primeiro contato do jogador com o público.

Após o desembarque, Paquetá seguirá para o CT Ninho do Urubu ainda durante a tarde. O meia voltará ao local para passar por exames médicos antes de assinar o contrato e iniciar os trabalhos com o elenco. O Flamengo trabalha para deixá-lo em condições de atuar já no domingo (1), contra o Corinthians, na decisão da Supercopa do Brasil.