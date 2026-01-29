Fluminense adota cautela e procura ser assertivo por centroavante

Fluminense adota cautela e procura ser assertivo por centroavanteTricolor coloca posição como prioridade nesta janela de transferências, mas entende que "trazer por trazer não tem sentido"
A torcida do Fluminense implora por um centroavante, que é uma das prioridades do clube no momento. No entanto, a diretoria tricolor adota cautela para achar um nome certo para o setor. Após vitória sobre o Grêmio, pela estreia no Campeonato Brasileiro, no Maracanã, o técnico Luis Zubeldía frisou que “trazer por trazer não tem sentido”.
“Em toda a temporada tivemos conversas permanentes com a diretoria buscando as melhores opções para que a equipe siga crescendo. Não é uma posição fácil a de centroavante, porque nós temos dois centroavantes e Cano se recuperando. Então, trazer por trazer não tem sentido. Contratar para deixar o torcedor contente não tem sentido. Temos que contratar um bom jogador. Até o momento, há um consenso de que os reforços que chegaram são bons jogadores”, disse Zubeldía ao ser perguntado sobre a busca pelo centroavante.
No momento, o Fluminense conta com John Kennedy, que vive bom momento com a camisa tricolor e sendo titular. Everaldo ainda sofre críticas e passa por vaias na maioria das partidas, enquanto Germán Cano se recupera de uma cirurgia no joelho. Por fim, Lelê tem futuro indefinido na equipe, mas deve ser negociado.
“John (Kennedy) vive bom momento, Everaldo vocês sabem que para mim sempre tem sido funcional ao time, falta a estatística e o gol, certamente. No caso de Germán (Cano), se ele está bem, está vinculado ao gol. Seguirá fazendo gols quando se recuperar da lesão. Esperamos e torcemos para que venha um bom jogador e possamos seguir crescendo como grupo”, valorizou o argentino.
Bastidor agitado
De acordo com o “ge”, a diretoria tricolor faz reuniões frequentes e procura fazer contatos para analisar os cenários de possíveis contratações. Os alvos estão definidos, mas não há especulações no momento. O Fluminense, aliás, também está atento às oportunidades de mercado.
Ainda sem um camisa 9 de “peso”, o Fluminense, agora, volta a campo no domingo (1), contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, às 20h30, pelo Campeonato Carioca. Em seguida, na quinta-feira (5), visita o Bahia, pela segunda rodada do Brasileirão.