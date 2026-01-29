Fluminense adota cautela e procura ser assertivo por centroavante

A torcida do Fluminense implora por um centroavante, que é uma das prioridades do clube no momento. No entanto, a diretoria tricolor adota cautela para achar um nome certo para o setor. Após vitória sobre o Grêmio, pela estreia no Campeonato Brasileiro, no Maracanã, o técnico Luis Zubeldía frisou que “trazer por trazer não tem sentido”. “Em toda a temporada tivemos conversas permanentes com a diretoria buscando as melhores opções para que a equipe siga crescendo. Não é uma posição fácil a de centroavante, porque nós temos dois centroavantes e Cano se recuperando. Então, trazer por trazer não tem sentido. Contratar para deixar o torcedor contente não tem sentido. Temos que contratar um bom jogador. Até o momento, há um consenso de que os reforços que chegaram são bons jogadores”, disse Zubeldía ao ser perguntado sobre a busca pelo centroavante.

No momento, o Fluminense conta com John Kennedy, que vive bom momento com a camisa tricolor e sendo titular. Everaldo ainda sofre críticas e passa por vaias na maioria das partidas, enquanto Germán Cano se recupera de uma cirurgia no joelho. Por fim, Lelê tem futuro indefinido na equipe, mas deve ser negociado.