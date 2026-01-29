Ex-Internacional e Palmeiras causa acidente e morte no litoral do RS

Segundo a Polícia Federal, o ex-jogador do Colorado e do Alviverde atropela a vítima quando tentava atravessar a pé a rodovia / Crédito: Jogada 10

O ex-jogador Márcio Rodrigues, mais conhecido como Magrão, com passagens por Internacional e Palmeiras, envolveu-se em um acidente na BR-101, na última sexta-feira (23). Ele foi autor do atropelamento e posterior morte de um idoso, de 75 anos, na rodovia, na altura da cidade de Maquiné, situada no litoral norte do Rio Grande do Sul. De acordo com relato da Polícia Rodoviária Federal, a vítima atravessava a via a pé em parte sem sinalização para a realização deste movimento. Com isso, o carro de Magrão colidiu com o idoso. Além disso, a PRF também apontou que o ex-jogador ajudou a vítima com os primeiros socorros. Na sequência, também colaborou ao fazer o teste do bafômetro, que não indicou estar dirigindo sob o efeito de álcool.

Ao “ge”, o ex-atleta confirmou a sua participação no incidente e ressaltou que a presença do idoso na rodovia lhe causou surpresa. Inclusive, destaca seu esforço para evitar acertá-lo com o veículo. Sem sucesso na tentativa, Magrão demonstrou sua tristeza com a morte e enviou sua solidariedade à família da vítima.

Nota do ex-jogador “Eu, Márcio Rodrigues, venho por meio deste comunicado informar que, infelizmente, estive envolvido em um acidente na BR-101, na tarde da última sexta-feira, dia 23 de janeiro. No momento do ocorrido, eu retornava do trabalho e trafegava pela rodovia dentro do limite de velocidade permitido, quando fui surpreendido por um pedestre atravessando a pista em local proibido para a passagem de pedestres. Tentei desviar, mas, infelizmente, não foi possível evitar o acidente. De forma imediata, estacionei o veículo em local seguro e tomei todas as providências cabíveis: acionei a Polícia Rodoviária Federal e o SAMU, buscando o pronto atendimento à vítima. Permaneci no local até a conclusão da ocorrência, realizei o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool, e prestei depoimento às autoridades competentes.

Estou profundamente abalado com tudo o que aconteceu. Têm sido dias muito difíceis, nos quais tenho me apoiado na minha família. A dor de estar envolvido em um acidente dessa natureza é imensa. Trajetória no futebol e destaque por Internacional e Palmeiras Magrão é oriundo de São Paulo e iniciou sua carreira no São Caetano. Depois de se sobressair pelo clube do ABC Paulista, ele se transferiu para o Palmeiras. A sua passagem pelo Verdão durou entre 2000 e 2005. No entanto, retornou em 2002 ao seu clube formador por empréstimo. Posteriormente, acertou sua ida para o Yokohama Marinos, do Japão, até retornar ao Brasil em 2007, quando se tornou jogador do Corinthians.