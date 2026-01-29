Em apresentação na seleção peruana, Mano Menezes critica Neymar

Enquanto rememorou a relação do país inca com sua trajetória profissional, Mano citou o Sul-Americano de 2011, vencido pela Seleção Brasileira, em torneio que acompanhou de perto. Na época, ele era o comandante da seleção principal e trouxe nomes como Danilo, Alex Sandro e Casemiro para suas convocações.

Nesta quinta-feira (29), Mano Menezes foi anunciado e também apresentado como o novo técnico da seleção do Peru. E, na entrevista coletiva, o treinador brasileiro fez uma crítica a Neymar ao falar sobre as chances de ver o atacante do Santos na Copa do Mundo.

Ao citar diversos nomes que segue considerando como “selecionáveis”, pensando na Copa, o nome de Neymar surgiu de maneira natural. Porém, com uma alfinetada em relação ao comportamento do avante santista.

“Assumir a responsabilidade de reconstrução é algo que me encanta porque já fiz isso, em 2010, na Seleção Brasileira. E foi quando eu conheci o Peru, na parte do interior. Estive em Tacna, em Arequipa, no Sul-Americano de 2011. Depois desse Sul-Americano, tínhamos seis ou sete jogadores na seleção principal”, disse Mano, agregando:

“A reformulação foi tão significativa que ainda temos jogadores que vão jogar a próxima Copa e que surgiram em 2011. Temos o Danilo, que está no Flamengo, Alex Sandro, temos o Casemiro… Se o Neymar aguentar um pouco mais as pernas e parar de dançar um pouco, provavelmente o teremos, ainda temos chance de tê-lo. Então, vemos o futebol assim (com a ideia de reconstrução).”

Atualmente, Neymar se recupera de cirurgia feita no joelho esquerdo, em dezembro de 2025. Por conta disso, o camisa 10 do Santos ainda não fez sua estreia oficial pela equipe paulista na temporada, algo que está previsto para o próximo dia 4 de fevereiro, pelo Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, o Peixe faz o clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília).