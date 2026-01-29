Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em apresentação na seleção peruana, Mano Menezes critica Neymar

Novo técnico do Peru falou em atacante santista "aguentar as pernas" e "parar de dançar"
Nesta quinta-feira (29), Mano Menezes foi anunciado e também apresentado como o novo técnico da seleção do Peru. E, na entrevista coletiva, o treinador brasileiro fez uma crítica a Neymar ao falar sobre as chances de ver o atacante do Santos na Copa do Mundo.

Enquanto rememorou a relação do país inca com sua trajetória profissional, Mano citou o Sul-Americano de 2011, vencido pela Seleção Brasileira, em torneio que acompanhou de perto. Na época, ele era o comandante da seleção principal e trouxe nomes como Danilo, Alex Sandro e Casemiro para suas convocações.

Ao citar diversos nomes que segue considerando como “selecionáveis”, pensando na Copa, o nome de Neymar surgiu de maneira natural. Porém, com uma alfinetada em relação ao comportamento do avante santista.

“Assumir a responsabilidade de reconstrução é algo que me encanta porque já fiz isso, em 2010, na Seleção Brasileira. E foi quando eu conheci o Peru, na parte do interior. Estive em Tacna, em Arequipa, no Sul-Americano de 2011. Depois desse Sul-Americano, tínhamos seis ou sete jogadores na seleção principal”, disse Mano, agregando:

“A reformulação foi tão significativa que ainda temos jogadores que vão jogar a próxima Copa e que surgiram em 2011. Temos o Danilo, que está no Flamengo, Alex Sandro, temos o Casemiro… Se o Neymar aguentar um pouco mais as pernas e parar de dançar um pouco, provavelmente o teremos, ainda temos chance de tê-lo. Então, vemos o futebol assim (com a ideia de reconstrução).”

Atualmente, Neymar se recupera de cirurgia feita no joelho esquerdo, em dezembro de 2025. Por conta disso, o camisa 10 do Santos ainda não fez sua estreia oficial pela equipe paulista na temporada, algo que está previsto para o próximo dia 4 de fevereiro, pelo Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, o Peixe faz o clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília).

Tags

Futebol Internacional Neymar Santos

