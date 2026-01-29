Dorival pede seis reforços no Corinthians, mas admite limitações financeiras

Técnico aponta carências em todos os setores, pede número alto de contratações e diz que elenco atual não permite rodar a equipe / Crédito: Jogada 10

Após um início de temporada marcado por mudanças profundas no elenco, o Corinthians segue ativo no mercado, mas enfrenta obstáculos importantes. Depois de quatro contratações e oito saídas em 2026, o técnico Dorival Júnior deixou claro que o grupo ainda está longe do ideal. Além disso, afirmou que precisa de pelo menos mais seis reforços para disputar o calendário cheio do ano, que inclui Paulistão, Brasileirão, Supercopa Rei, Libertadores e Copa do Brasil. A avaliação do treinador é que o elenco atual não oferece alternativas suficientes para manter o nível de competitividade em uma temporada longa. O Timão procura jogadores para a defesa, setor afetado pela saída de João Pedro Tchoca, além de um lateral-esquerdo para ser a reposição imediata de Matheus Bidu. Ele também quer reforços para o meio-campo após a negociação frustrada com Alisson e novas opções para o ataque.

“Para ter um elenco que possa dar uma resposta em todas as competições e principalmente em um campeonato de longevidade, cinco ou seis elementos é o que nós precisamos. Temos carências, temos que ter essa consciência”, declarou Dorival, em entrevista coletiva na Vila Belmiro, após a derrota por 2 a 1 para o Bahia, na estreia no Campeonato Brasileiro.

O técnico também explicou que, sem peças de nível semelhante no banco, fica inviável fazer o rodízio entre quarta-feira e domingo. “Não posso rodar um elenco porque não tenho jogadores que complementem, em um mesmo nível. Precisamos ter uma briga constante em cada posição e que os jogadores mantenham a mesma condição daqueles que estarão atuando, ora quarta, ora domingo. Precisamos colocar disputas”, completou. Realidade financeira é outra Mesmo com o desejo de nomes de peso, Dorival reconheceu que a realidade financeira do clube impõe limites claros. Segundo ele, o Corinthians chegou a consultar as situações de atletas como o atacante Malcom e o meia Gerson, mas os valores envolvidos estão fora do alcance atual.

“Quando a gente fala em contratações, nós fomos atrás de Gerson, de Malcom, de jogadores importantes, só que nós temos que ter consciência, nossa prateleira não é esta. Neste momento, não é esta. Eu gosto de coisas muito boas também”, explicou o treinador. A falta de recursos em caixa é, atualmente, o principal entrave para reforçar o elenco. Foi esse cenário que inviabilizou a chegada de Alisson, meio-campista do São Paulo e um pedido direto de Dorival. O Corinthians chegou a acertar os termos do empréstimo com o rival, mas desistiu da operação por não concordar com os valores exigidos. O Tricolor pedia R$ 1 milhão à vista e mais R$ 500 mil no segundo semestre, além de um bônus de R$ 1,5 milhão caso o jogador atuasse por pelo menos 45 minutos em 20 partidas ou mais.

As chegadas e saídas do clube Até o momento, o Corinthians anunciou as contratações do zagueiro Gabriel Paulista, do meio-campista Matheus Pereira e do lateral-direito Pedro Milans. O atacante Kaio César é o quarto reforço encaminhado para ser oficializado. Além deles, Pedro Raul retornou de empréstimo e foi reintegrado ao elenco principal. Por outro lado, oito jogadores deixaram o clube em relação ao grupo do ano passado: os atacantes Héctor Hernández, Ángel Romero e Talles Magno, o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, os meias Ryan e Maycon e os zagueiros Tchoca e Félix Torres. O lateral-direito Fagner, que estava emprestado ao Cruzeiro, rescindiu contrato e assinou em definitivo com o clube mineiro. Já o meia Alex Santana e o zagueiro Renato, que retornaram de empréstimos, não estão nos planos da comissão técnica e treinam separadamente, à espera de uma definição sobre o futuro.