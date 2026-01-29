Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dorival pede seis reforços no Corinthians, mas admite limitações financeiras

Técnico aponta carências em todos os setores, pede número alto de contratações e diz que elenco atual não permite rodar a equipe
Após um início de temporada marcado por mudanças profundas no elenco, o Corinthians segue ativo no mercado, mas enfrenta obstáculos importantes. Depois de quatro contratações e oito saídas em 2026, o técnico Dorival Júnior deixou claro que o grupo ainda está longe do ideal. Além disso, afirmou que precisa de pelo menos mais seis reforços para disputar o calendário cheio do ano, que inclui Paulistão, Brasileirão, Supercopa Rei, Libertadores e Copa do Brasil.

A avaliação do treinador é que o elenco atual não oferece alternativas suficientes para manter o nível de competitividade em uma temporada longa. O Timão procura jogadores para a defesa, setor afetado pela saída de João Pedro Tchoca, além de um lateral-esquerdo para ser a reposição imediata de Matheus Bidu. Ele também quer reforços para o meio-campo após a negociação frustrada com Alisson e novas opções para o ataque.

“Para ter um elenco que possa dar uma resposta em todas as competições e principalmente em um campeonato de longevidade, cinco ou seis elementos é o que nós precisamos. Temos carências, temos que ter essa consciência”,  declarou Dorival, em entrevista coletiva na Vila Belmiro, após a derrota por 2 a 1 para o Bahia, na estreia no Campeonato Brasileiro.

O técnico também explicou que, sem peças de nível semelhante no banco, fica inviável fazer o rodízio entre quarta-feira e domingo.

“Não posso rodar um elenco porque não tenho jogadores que complementem, em um mesmo nível. Precisamos ter uma briga constante em cada posição e que os jogadores mantenham a mesma condição daqueles que estarão atuando, ora quarta, ora domingo. Precisamos colocar disputas”, completou.

Realidade financeira é outra

Mesmo com o desejo de nomes de peso, Dorival reconheceu que a realidade financeira do clube impõe limites claros. Segundo ele, o Corinthians chegou a consultar as situações de atletas como o atacante Malcom e o meia Gerson, mas os valores envolvidos estão fora do alcance atual.

“Quando a gente fala em contratações, nós fomos atrás de Gerson, de Malcom, de jogadores importantes, só que nós temos que ter consciência, nossa prateleira não é esta. Neste momento, não é esta. Eu gosto de coisas muito boas também”, explicou o treinador.

A falta de recursos em caixa é, atualmente, o principal entrave para reforçar o elenco. Foi esse cenário que inviabilizou a chegada de Alisson, meio-campista do São Paulo e um pedido direto de Dorival. O Corinthians chegou a acertar os termos do empréstimo com o rival, mas desistiu da operação por não concordar com os valores exigidos.

O Tricolor pedia R$ 1 milhão à vista e mais R$ 500 mil no segundo semestre, além de um bônus de R$ 1,5 milhão caso o jogador atuasse por pelo menos 45 minutos em 20 partidas ou mais.

As chegadas e saídas do clube

Até o momento, o Corinthians anunciou as contratações do zagueiro Gabriel Paulista, do meio-campista Matheus Pereira e do lateral-direito Pedro Milans. O atacante Kaio César é o quarto reforço encaminhado para ser oficializado. Além deles, Pedro Raul retornou de empréstimo e foi reintegrado ao elenco principal.

Por outro lado, oito jogadores deixaram o clube em relação ao grupo do ano passado: os atacantes Héctor Hernández, Ángel Romero e Talles Magno, o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, os meias Ryan e Maycon e os zagueiros Tchoca e Félix Torres. O lateral-direito Fagner, que estava emprestado ao Cruzeiro, rescindiu contrato e assinou em definitivo com o clube mineiro.

Já o meia Alex Santana e o zagueiro Renato, que retornaram de empréstimos, não estão nos planos da comissão técnica e treinam separadamente, à espera de uma definição sobre o futuro.

